Son Dakika Haberleri: Sosyal medya fenomeni 'Reynmen' gazetecilere saldırdı
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Sosyal medya fenomeni 'Reynmen' gazetecilere saldırdı

1 saat önce

Sosyal medya fenomeni 'Reynmen' gazetecilere saldırdıİSTANBUL - Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş kız arkadaşı Miss Turkey 2013 Güzellik Yarışması'nda ikinci olan Berrin Keklikler ile yakalanınca kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Sosyal medya fenomeni 'Reynmen' gazetecilere saldırdı

İSTANBUL - Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş kız arkadaşı Miss Turkey 2013 Güzellik Yarışması'nda ikinci olan Berrin Keklikler ile yakalanınca kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş gece saat 01: 00 sıralarında kendisini ve kız arkadaşı Miss Turkey 2013 Güzellik Yarışması'nda ikinci olan Berrin Keklikler'i görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Muhabirlerin "Nasılsınız? Basına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?" demesi üzerine Reynmen "Çekmeyin" diyerek muhabirlerin elindeki telefonu almaya çalıştı. zorla muhabirlerin telefonundan görüntü silen Reynmen ardından bir muhabire tokat attı. Basın mensupları Reynmen'den şikayetçi oldu. Emniyet mensupları Reynmen'i Sarıyer Polis Karakolu'na götürdü.

Sosyal medya fenomeni 'Reynmen' gazetecilere saldırdı

Güzellik Yarışması, Reynmen, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:23 Kaynak: İHA
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