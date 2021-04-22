Sosyal medya fenomeni Reynmen'in Twitter hesabı askıya alındı

Reymen olarak tanınan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş, takipçilerine Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyurdu.

"NASIL YA" DİYEREK PAYLAŞTI

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 377 bin takipçisi bulunan Twitter hesabının askıya alındığı paylaşan Reynmen, gönderisine, "Nasıl ya" notunu düştü.

Sosyal medya fenomeninin karşı karşıya kaldığı bu durum, yüksek takipçiye sahip kullanıcıların zaman zaman başına geliyor.