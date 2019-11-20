Son Dakika Haberleri: Sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan gözyaşları içinde anlattı: Babamdan şikayetçiyim
Son Dakika Magazin Sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan gözyaşları içinde anlattı: Babamdan şikayetçiyim - Son Dakika Magazin

Sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan gözyaşları içinde anlattı: Babamdan şikayetçiyim

6 saat önce

YouTube ve Instagram'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan, babası ve babasının yakınları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan gözyaşları içinde anlattı: Babamdan şikayetçiyim, System.String[]

YouTube ve Instagram'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan, babası ve babasının yakınları hakkında suç duyurusunda bulundu.


Instagram hesabından yayınladığı videoda tehditler aldığını iddia eden Erdoğan şunları söyledi; Sizlere ailemle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Yaklaşık bir yıl önce annem ve babam çekişmeli olarak boşandı. Adli süreçlerin hepsinin sonuna geldik hepsinde de biz haklı taraf olduk. Bu yüzden babam ve ailesi tarafından tehdit edilmeye başlandık. Annemi kardeşimi beni… Ben böyle şeyler karşısında hiç susmam! Bir kadın olarak asla susmam, bir kadının dışında bir evlat olarak ailemi asla böyle şeylere ezdirmem. Bu süreç yine adliyeye taşınacak ama ben buradan halka açık bir suç duyurusu yapmak istiyorum. Babam ve ailesi tarafından tehdit edilmeye başlandık. Bunları ben avukatımla beraber adli sürece de dökeceğiz en kısa zaman içinde. Buradan bunu belirtiyorum çünkü bir şeylerin hep üzeri kapalı olacağını sanıyor bazı insanlar. Adli süreç ne zaman olur bilmiyorum ama biz tehdit almaya başladık. Bu videoyu da izleyecektir bizi tehdit edenler. Ben asla kendimi ve ailemi ezdirmem bu halka açık bir suç duyurusudur. Eğer ki bu süreç içerisinde bir şey olursa ilk şüphelenilmesi gereken kişiler babam ve ailesidir.

Instagram, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:21 
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