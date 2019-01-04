Son Dakika Haberleri: Sosyal Medya Fenomeni Simge Barankoğlu Gözaltına Alındı

Sosyal Medya Fenomeni Simge Barankoğlu Gözaltına Alındı

47 dakika önce

açıklama yapan Barankoğlu, şöyle konuştu: "Bundan iki yıl önce meydana gelen bir kavgaya karışmıştım, bu yüzden hakkımda dava açılmıştı.

Sosyal Medya Fenomeni Simge Barankoğlu Gözaltına Alındı, System.String[]
açıklama yapan Barankoğlu, şöyle konuştu:

"Bundan iki yıl önce meydana gelen bir kavgaya karışmıştım, bu yüzden hakkımda dava açılmıştı. Daha sonra karşı tarafla oturup uzlaştık ve dava kapanmıştı. İki yıl önce, olan bir kavgaydı. İki yıl sonra neden bir daha yeniden tekrar dava açıldı, anlamış değilim. Bugün notere gittim, orada bir işim vardı. Bir süre sonra polis geldi. İfadem olduğunu söyleyerek beni polis merkezine götürdüler. Daha sonra nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına gittik. Savcılıkta ifademi verdim serbest bırakıldım" dedi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:48 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
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