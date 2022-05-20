Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı

20.05.2022 03:19
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı

SOSYAL Medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SOSYAL Medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ödemiş ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, hakkında arama kararı olan Simge Barankoğlu'nu durdurdu. Yapılan kontrollerde, Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Barankoğlu, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ünlü fenomenin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, Barankoğlu Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.


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Simge Barankoğlu İzmir'de gözaltına alındı Simge Barankoğlu İzmir'de gözaltına alındı Tartıştığı kişilere tabanca ile ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kişilere tabanca ile ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA

Simge Barankoğlu, İzmir, Polis, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı - Son Dakika


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