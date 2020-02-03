Sosyal medya fenomeni Sivassporlu taraftara simit arabası hediye edildi

Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından kentte sevinç gösterileri sırasında "Sabaha kadar buradayız" sözleriyle sosyal medyada fenomen olan Ahmet Yaşin'e, bir grup gönüllü tarafından simit arabası hediye edildi.

Kentte yaklaşık 30 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Sivasspor taraftarı Yaşin için Zara ilçesinde bir araya gelen gönüller simit arabası satın aldı.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın'ın eşi, Cumhuriyet Üniversitesi Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğretim görevlisi Özlem Sayın öncülüğünde bir araya gelen gönüller, satın aldıkları simit arabasını ilçeye gelen Yaşin'e teslim etti.

Yaşin, yaptığı açıklamada, "Sayın Kaymakamıma, eşine, Zara halkına bu araba için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 'Sabaha kadar da buradaydık', 3 yıl Zara'da simit sattım. Suşehri'nde, Hafik'te, İmranlı'da, Divriği'de ama en çok da Zara'da simit sattım." diye konuştu.

Gönüllüler adına konuşan Selçuk Karaoğlu ise "Zara'da da simit satıyordu. 'Ne yapabiliriz' diye düşündük. Kendisine ulaştık, 'simit arabam olursa mutlu olurum' dedi. Biz de aramızda topladığımız paralarla simit arabasını alarak kendisine hediye ettik." dedi.