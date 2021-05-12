- Sosyal medya fenomeni sosyal medyadaki tehlikelere karşı uyardı

İSTANBUL - Sosyal medya fenomenleri, son dönemde sosyal medyada özellikle gençler tarafından popüler olmak uğruna yapılan şiddet içerikli paylaşımlara tepki gösterdi. Sosyal medyada 1 milyon takipçisi bulunan Mehmet Enlioğlu "Küfür ve hakaret içermeyen videolarla da fenomen olunabilir" dedi.

Sosyal medyayı yoğun olarak kullanan gençlerin, takipçisi sayısını arttırmak ve belki de sosyal medya fenomeni olmak için yoğun çaba sarf ediyor. Gençlerin birbirinin önüne geçme ve sosyal medya fenomeni olma çabası, paylaşımları da sertleştiriyor. Videolarda sırf fenomen olmak ve takipçi kazanabilmek için birbirlerine hakaret eden ve şiddet içeren paylaşımlar yapan kullanıcılar tepki toplamaya başladı.

Yapılan bu paylaşımlara halkın her kesiminden tepki geldiği gibi çok yüksek takipçi sayıları olan fenomenler de tepki gösterdi. Asıl mesleği telefonculuk olan ve çektiği birbirinden komik videolarla sosyal medya da 1 milyon takipçisi bulunan Mehmet Enlioğlu'da küfür ve şiddet içeren videolar olmadan da fenomen olunabileceğini söyledi.

Kendisinin paylaştığı hiçbir videoda küfür ve şiddete yer vermemesine rağmen 1 milyon takipçiye ulaştığını söyleyen Enlioğlu, "Sosyal medyanın faydaları olduğu gibi zararları da var. Ben buradan gençlerimizi uyarıyorum. Özellikle 17 yaş aşağısında bulunan gençlere uyarılarım fenomen olmak uğruna çeşitli yerlerde video çekmeye gidiyorlar. Kendilerini köprüden atıyorlar nehire atıyorlar, çeşitli deneyler yapıyorlar bu tarz şeyler yapmayın kendinizi tehlikeye atmayın. Sosyal medyada dolandırıcılar da oldukça fazla özellikle takipçi kazandırma ve fenomen yapma vaadiyle kandırıyorlar ve paralarını alıyorlar. Bu sağladıkları takipçilerin hepsi sahte hesaplar. Biz bir buçuk yıldır video çekiyoruz videolarımız da en ufak kavga ve küfür içerikleri yer almamaktadır. Küfür olmadan da video çekebilirsiniz. Küfür olmadan da kendinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Geçlerimizin ailelerine tavsiyem özellikle çekilen videoları izledikten kontrol ettikten sonra sosyal medya platformlarına yüklesinler. 17 yaş ve altı grubun aileleri şifreleri eline alsınlar kontrol etsinler. Sosyal medyada daha fazla vakit geçirmek yerine daha fazla kitap okusunlar daha fazla sosyal olsunlar" dedi.

Gençlerin videolarla birbirlerine meydan okumasının da tehlikeli boyutlara ulaştığını söyleyen Enlioğlu, "Genellikle birbirlerine meydan okuyarak buluşmak istiyorlar. Bu yanlıştan mutlaka gençlerimiz kaçınsınlar. Biz de ilk olarak mağazamızda günlük olayları çekerek sosyal medyaya başladık. Aslında buraya gelen danışanlarımız bunu istedi. Biz de bundan yola çıkarak videolara döktük daha sonra iyice büyüdü. İlk başta ailemiz özellikle annem istemedi. Ama daha sonra baktığımızda uzak durarak olmayacağını anladık. Sonra ailem çekilen videoları izledikçe doğru yolda olduğumuzu anladı ve destek oldu.