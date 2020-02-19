Sosyal medya fenomeninden acı haber geldi - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeninden acı haber geldi

6 saat önce

Antalya'da 'reklam filmi çekeceğiz' bahanesiyle iki kişi tarafından ormanlık alana götürülerek öldüresiye dövülen 'Ares' takma adlı sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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Antalya'da 'reklam filmi çekeceğiz' bahanesiyle iki kişi tarafından ormanlık alana götürülerek öldüresiye dövülen 'Ares' takma adlı sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti. 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Özdemir, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Olay, 4 Şubat Salı günü Kepez ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir sosyal medyada çektiği videolarda 'Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir (20), Diyabakır'daki annesini arayarak 'Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Özdemir, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi. Genç fenomen, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. İhbarın ardından araştırma başlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E. ve K.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 15 gündür tedavi gören Şeyhmus Özdemir'den bugün sabaha karşı ise kötü bir haber geldi. 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Özdemir, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından morga kaldırılan gencin cenazesi, yakınları tarafından teslim alınacak.

(İHA)

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
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