Sosyal medya fenomeninden DJ performansı
40 dakika önce
SOSYAL medya fenomenleri Merve Sanay ve Damla Ekmekçioğlu, Antalya'da katıldıkları bir partide DJ'lik yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:30 Kaynak: DHA
SOSYAL medya fenomenleri Merve Sanay ve Damla Ekmekçioğlu, Antalya
'da katıldıkları bir partide DJ'lik yaptı. Sanay, gecede giydiği mini elbisesiyle dikkati çekti.
Sosyal medya fenomeni Merve Sanay, yakın arkadaşı Damla Ekmekçioğlu ile Lara Beach'te bulunan Oba
Lara Beach'teki partide sahne aldı. DJ kabinine geçen Sanay ve Ekmekçioğlu, partiye katılanları müzikleriyle coşturdu. Derin göğüs dekolteli beyaz mini elbise tercih eden Sanay, gecenin en dikkat çekici ismi oldu. Hem DJ'lik performansı hem de sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle ilgi odağı olan Sanay ve Ekmekçioğlu, Antalya'da olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Partiye katılanlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.
- Antalya
'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı
Mansur Yavaş sosyal medyayı salladı! Melih Gökçek'e "fışkiye" göndermesi
Kız çocuklarını iğrenç tuzağına düşüren sapığı, jandarmanın dikkati ele verdi
Trump'ın kızı Ivanka'nın liderlerle konuşmaya çalıştığı görüntü sosyal medyayı salladı