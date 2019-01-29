Sosyal Medya Fenomeninden Filtreli Şarkı
1 saat önce
Ata Benli, tamamen sosyal medya uygulamalarının ses ve video efektleriyle yaptığı "Bak Geldi Derler" adlı parçasıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Sosyal Medyanın Tüm Nimetlerinden Yararlanıyor
Daha önce "Havalar Bayram" adlı parçasıyla da adından söz ettiren Ata Benli, sosyal medyanın sunduğu avantajlardan sonuna kadar yararlanıyor. Instagram ve Snapchat uygulamalarının ses filtreleriyle oluşturduğu "Bak Geldi Derler" adlı teklisi tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı. 2645 Records etiketiyle ve Abdullah Özdoğan prodüktörlüğünde dağıtılan şarkının; yine bu uygulamaların filtreleriyle çekildiği video klip çalışması da 2645 Records resmi YouTube kanalında yayınlandı.
Şarkı Tamamen Uygulamaların Ses & Video Efektleriyle Oluşturuldu
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:33 Kaynak: Bültenler
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