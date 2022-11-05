Fenomen Nilay Toprak'a trafikte saldıran iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Fenomen Nilay Toprak'a trafikte saldıran iki kişi gözaltına alındı

05.11.2022 14:48

Sosyal medyada fenomeni Nilay Toprak'a trafikte saldırarak aracına zarar veren 2 motosikletli polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli ifadelerinde bütün suçu Toprak'ın üzerine atarak "Bize çarparak kaçtı, durdurduğumuzda da hakaret etti" ifadelerini kullandı.

Çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak tanınan sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, dün trafikte yol verme tartışması yaşadığı 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar Toprak'ın arabasının camlarını kırdı. Ayrıca araca tekme ve yumrukla da zarar verdi. Toprak saldırı anlarını da kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı ve şikayetçi olacağını söyledi.

FENOMENİN SUÇLU OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olaydan sonra polis yaptığı çalışmalar sonucunda saldırıyı yapan M.K. ve E.Y. isimli şüphelileri bugün gözaltına aldı. M.K. ve E.Y. polise verdiği ifadede, E-5 Bakırköy istikametinde motosiklet ile seyir halindeyken Nilay Toprak'ın kullandığı aracın aşırı süratle önlerine kırdığını ve bu nedenle motosikletin hakimiyetini kaybederek yere düştüklerini belirtti. Şüpheliler, daha sonra trafik ışıklarında durduğunu fark ettikleri Nilay Toprak'ın sevk ve idaresindeki araca kaza tutanağı tutmak için yaklaştıklarını, ancak Nilay Toprak'ın kendilerine hakaretlerde bulunduğunu iddia ettiler.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan M.K. ve E.Y. adliyeye sevk edildi.

Trafikte fenomen Nilay Toprak'a saldıran iki kişi gözaltına alındı

"SALDIRIYA UĞRADIĞIM YETMEZMİŞ GİBİ BİR DE İFTİRA ATIYORLAR"

Saldırganların ifadelerinde kendisini suçladığını öğrenen Nilay Toprak, Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Söz konusu kişilere çarpıp kaçtığı yönündeki iddiayı yalanlayan fenomen, şu ifadeleri kullandı: " Türkiye'de kadın olmanın gerçeğini iliklerime kadar hissettiğim dünkü korkunç olayı hepinize gücüm yettiğince saldırı altında iken göstermeye çalıştım.... Yaşadığım travma ,gördüğüm sözlü ve fiziksel şiddet yetmezmiş gibi şimdi ise iftiraya maruz kalıyorum. Vurup kaçmak deyimi benim hayatımda yeri olmayan bir deyimdir."

"HUKUK SİSTEMİ VARKEN ORMAN KANUNLARINA MARUZ KALDIM"

Şahıslar yaptıkları saldırıyı meşru kılmak adına bu durumu tamamen benim aleyhime çevirmek istiyorlar. Oysa ki trafiğin olağan akışında yaşadığımız anlaşmazlıklar' çözümleyebileceğimiz bir Hukuk ve Emniyet sistemimiz varken ben orman kanunlarına maruz kaldım. Yapılan saldırının size yansıyan kısmı sadece devede kulak... Bana doğru çekilen bıçağın ve arabama yönelik atılan tekmelerle beraber savrulan küfürlerin yaşadığımız toplumdaki kadının ne şekilde ezilmeye çalışıldığının kanıtıdır.

"DAVAMDAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Güçlü durup onları adalete teslim etmek adına çekim yapmam gerekiyordu. Nitekim ki şahısların hızlı bir şekilde tespit edilerek yakalanmasını sağlayan Bakırköy ilçe Emniyet Müdürlüğüne ve Kartaltepe Polis Merkezi Amirliğine teşekkürlerimi ve sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu ve bunlar gibi trafik magandalarının cesaretini kırmak adına haklı davamdan vazgeçmeyeceğim. Her zorbalığa rağmen kadın olarak dik durmaya devam edeceğim..."

Trafikte fenomen Nilay Toprak'a saldıran iki kişi gözaltına alındı
Trafikte fenomen Nilay Toprak'a saldıran iki kişi gözaltına alındı
Trafikte fenomen Nilay Toprak'a saldıran iki kişi gözaltına alındı
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Fenomen Nilay Toprak'a trafikte saldıran iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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