Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı

Sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan ve bir süredir kara para aklama ile vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündeme gelen Dilan Polat'a ait polikliniğe kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece saatlerinde silahla ateş açıldı. Silahlı saldırıda kimse yara almadı.

ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, gece 04.00 sıralarında Dilan Polat'a ait polikliniğe silahla ateş açıldı. Polikliniğin dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti. Bazı camların kırıldığı ve kırılan camların siyah bir kaplamayla kapatıldığı görüldü. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hareketliliğin olduğu ve olay yerindeki polis ekiplerinin çalışması görülüyor. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor.