Sosyal medya fenomeninin aracı alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medya fenomeninin aracı alev alev yandı - Son Dakika

Sosyal medya fenomeninin aracı alev alev yandı

6 saat önce

Sarıyer'de bir çekime giden sosyal medya fenomeni, muhabir ve YouTuber Uras Benlioğlu'nun otomobili alev alev yandı.

Sarıyer'de bir çekime giden sosyal medya fenomeni, muhabir ve YouTuber Uras Benlioğlu'nun otomobili alev alev yandı. Benlioğlu'nun aracındaki tüm kamera ekipmanları küle dönerken kendisi ise burnu kanamadan kurtuldu. Yangını ve araçta meydana gelen patlamaları Benlioğlu hem izledi hem de görüntüledi.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden çıkarak 34 UB 900 plakalı otomobiline binen sosyal medya fenomeni, muhabir ve YouTuber Uras Benlioğlu'nun bir çekim için ofisine doğru gittiği esnasında aracından dumanlar çıkmaya başladı. Aracı durdurarak inen Benlioğlu uzaklaştıktan bir süre sonra otomobilin motor bölümünden alevler çıktı. Kısa sürede aracın her tarafını saran alevler nedeniyle Benlioğlu bir süre panik yaşadı. Sürücülerin alev alev yanan aracın yanından geçmemeleri için uyaran Benlioğlu, o anları çaresiz hem izledi hem de görüntüledi. O esnada aracın depo kısmında ise patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sonrası Benlioğlu'nun aracı kullanılamaz hale geldi. Benlioğlu yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

"BEN BU ARABA YANAR DEDİM, KENARA ÇEKTİM VE YANDI"

Tüm ekipmanları küle dönen Benlioğlu, "Klimadan duman çıktı. Ondan sonra ben bu araba yanar dedim. Kenara çektim ve yandı. 3 dakikada araba yandı. Verilmiş sadakamız varmış. Kameram, mikrofonum, bilgisayarım hepsi yandı. Çok şükür bize bir şey olmadı. Benzin deposu patladı. Depo patlayınca alevler ileriye sıçradı. İnsanların olmadığı yere arabamı çektim. Yoğun trafikte vardı, trafik ışıklarında başladı. Araç 10 yıldır bendeydi, tam bugün almıştım, tam bugün de yandı. Muhabirlik dönemimde çalışıp almıştım, çok da memnundum" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sosyal medya fenomeninin aracı alev alev yandı

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
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