Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı - Son Dakika

Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı

26.01.2021 17:21

Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı Sosyal deney değil kurgu Sosyal medyada gündem olan su ve mendil satan bir çocuğun açım diyerek yanına giden bir kişiye para vermesinin çekim için yapılan kurgu olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı

Sosyal deney değil kurgu

İSTANBUL - Sosyal medyada gündem olan su ve mendil satan bir çocuğun açım diyerek yanına giden bir kişiye para vermesinin çekim için yapılan kurgu olduğu ortaya çıktı.

Bağcılar'da Murat Berk Kurubacak isimli 12 yaşındaki çocuk sokakta mendil ve su satarken, yanına gelen sosyal medya fenomeni Fariz 31 lakaplı Umut isimli kişi yanına gelerek para istedi. Bunun üzerine çocuk cebindeki 10 lirayı verdi. Aralarında geçen konuşmalar ise kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi. Bağcılar Asayiş Şube ekipleri ve Bağcılar Kaymakamlığı hemen harekete geçti. Ekipler, Bağcılar'da oturan küçük çocuğun ailesine ulaştı. Aile mağduriyetlerinin olmadığı ve olayın tamamen kurgu olduğu ortaya çıktı.

Olayın takipçisi olduklarını belirten Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İşin doğrusu ortada bir suç var sayın valimizin de talimatlarıyla işlemleri başlatacağız. Her önüne gelen sosyal medyaya video koyduğu zaman ortada farklı şeyler olabiliyor. İşin doğrusu Pazar günü bende videoyu izlediğim zaman üzüldüm. Bağcılar Kaymakamı olarak, bu yaştaki bir çocuğun mendil satması bizim içinde vicdani bir sorumluluk sıkıntı oluşturdu. Bu tür videolar son dönemde popüler oldu belki popülerlik ve kazanç sağlıyor ama toplum vicdanını zedeliyor. Bu hassas dönemde pandemi nedeniyle insanlar sıkıntıya uğradı. Bu videoları çeken arkadaşlara sesleniyorum bunu maddi çıkar haline getirmeyelim.

"Haberim yoktu"

Küçük çocuğun annesi böyle bir video olacağını bilmediklerini kaydederek, "Benim oğlumun arkadaşlarıydı youtuberlar video çekmek istediklerini söylediler eğlenceli bir video için. Aynı gün Umut geldi, biz Murat'ı dükkana getirdik. Sonrasında Fariz geldi ben onu tanımıyordum. Murat Berk tepki gösterdi nasıl olacak diye çünkü Umut'u tanıyordu. Videonun içeriğiyle ilgili hiçbir bilgim yoktu benim de. Murat Berk'e videoyu sordum peçete ve su dediler sonrasında su olmasına karar verdiler dedi. sonrasında biz onu uyardık böyle videolar olmasın diye bir daha. Fariz dedi ki Murat'la bir gün geçirme videosu olacağını söyledi. Ben de bunun bir kurgu olduğunu söyle dedim. Çocuğumun orada peçete ve su satan olarak görülmesinden hoşlanmadım. Tamam dedi, ilk video çekildi ikinci videonun ardından ben olayın üzerinde durmadım dün akşam sosyal medyaya düşünce öğrendim."diye konuştu.

Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı
Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı
Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı
Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı

Murat Berk, Bağcılar, Asayiş, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı - Son Dakika


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