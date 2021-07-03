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Sosyal medya fenomeninin sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti - Son Dakika

Sosyal medya fenomeninin sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti

03.07.2021 17:26

Konya'da yaşayan sosyal medya fenomeninin sıcaklık esprisi çalıştığı kuruma pahalıya patladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, açıkta satılan yiyeceklerin bulunduğu şarküteri dolabında çekilen görüntüler için iş yeri sahibine 6 bin 77 lira ceza kesti. İş yeri sahibi, "Arkadaşın sosyal medya fenomenliği bizi perişan etti" diye sitem etti.

Konya'nın Merkez Karatay ilçesindeki Kadınlar Pazarı'ndaki bir iş yerinde çalışan kişi, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Ardından da görüntüleri hava sıcaklığını kastederek "Konya- Adana'yı geçti" notuyla bir video paylaşım sitesinde yayınladı. Sosyal medyada tepki toplaması üzerine görüntüleri sayfasından kaldırdı. Aynı kişinin sayfasında, pazar yerinde çekilen çok sayıda videoyu paylaştığı görüldü.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konya'daki tepki çeken görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İhbara konu sosyal medya görüntülerinden, olayın 5996 sayılı kanunun 29. maddenin ikinci fıkrası gereğince Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırılık oluşturduğundan dolayı aynı kanunun 41.maddesi birinci fıkrası (al bendine göre idari yaptırım uygulanmıştır (6077 TL). Söz konusu soğutucu dolabın temizliği ve dezenfeksiyonu işletmeye yaptırılmıştır. " denildi.

"ÇOK PİŞMANIM, BÖYLE OLACAĞINI BİLMİYORDUM"

İş yerine 6 bin 77 lira para cezasına kesilmesine neden olan İbrahim B. ise dolaptaki ürünlerin ambalajlı olduğunu ileri sürerek, "Çok pişmanın, böyle olacağını bilmiyordum. Girmemle çıkmam bir oldu. Cuma vakti olduğu için kimse de yoktu." dedi.

"ARKADAŞIN FENOMENLİĞİ BİZİ PERİŞAN ETTİ"

İşletme sahibi Vedat Y. de şehir dışında olduğunu, öğle vakti çekilen görüntüleri akşam saatlerinde gördüğüne işaret ederek, "Dükkanın kapısı, kepengi yok. Çarşı içinde bir işletme. Burada çalışan da biri değil. Buralarda video çekip paylaşıyormuş. Arkadaşın sosyal medya fenomenliği bizi perişan etti." diye konuştu.

Sosyal medya fenomeninin sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti

Sosyal Medya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sosyal medya fenomeninin sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti - Son Dakika Ekonomi


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