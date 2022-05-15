Sosyal medya fenomenleri Adana Kadın Kooperatifi Birliğinde buluştu - Son Dakika
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Sosyal medya fenomenleri Adana Kadın Kooperatifi Birliğinde buluştu

15.05.2022 17:33
Sosyal medya fenomenleri Adana Kadın Kooperatifi Birliğinde buluştu

Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Adana Kadın Kooperatifleri Birliğine ait satış mağazasında düzenlenen bir etkinlikte kentteki sosyal medya fenomenleri ile bir araya geldi.

Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Adana Kadın Kooperatifleri Birliğine ait satış mağazasında düzenlenen bir etkinlikte kentteki sosyal medya fenomenleri ile bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Kan, yaptığı konuşmada, kadın kooperatiflerinin, kentin sosyal ve ekonomik bakımdan kalkınmasına katkı sağladığını söyledi.

Etkinliğe katılan sosyal medya fenomenlerine teşekkür eden Kan, şöyle konuştu:

"Burada Adana'mızın çeşitli ilçelerinde üretilen birçok çeşit ürün var. Siz değerli sosyal medya fenomenlerimizin de bu konuda bizlere destek olacağınıza gönülden inanıyorum. Burayı el ele vererek hep beraber geliştirelim istiyoruz. Kadınlarımız, yiyecek, içecek ve diğer ürünler olmak üzere birçok ürün üretiyor, mutlu oluyorlar. Biz de bu mutluluğu onlara verdiğimiz desteklerle sürdürmeyi istiyoruz."

Vali Yardımcısı Kan ve fenomenler, daha sonra mağazada satışa sunulan el emeği göz nuru yöresel ürünleri inceledi.

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Adana, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sosyal medya fenomenleri Adana Kadın Kooperatifi Birliğinde buluştu - Son Dakika


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