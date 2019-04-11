Son Dakika Haberleri: Sosyal Medya Fenomenleri Alışveriş Festivaliyle Müşterileriyle Buluştu

Sosyal Medya Fenomenleri Alışveriş Festivaliyle Müşterileriyle Buluştu

41 dakika önce

İnsta Event Alışveriş Festivali Kayseri ve çevre illerden firmaların katılımıyla ikinci kez yapıldı.

Sosyal Medya Fenomenleri Alışveriş Festivaliyle Müşterileriyle Buluştu, System.String[]
İnsta Event Alışveriş Festivali Kayseri ve çevre illerden firmaların katılımıyla ikinci kez yapıldı.

İnsta Event Alışveriş Festivali Kayseri ve çevre illerden firmaların katılımıyla ikinci kez açıldı. Festival kapsamında, defileler, çekilişler düzenlendi, internet fenomenleri de vatandaşlarla buluştu. İnsta Event Alışveriş Festivali Kurucusu Esra Karaaslan ikinci kez Kayseri'de festival yaptıklarını belirterek; "İnsta Event İstanbul'da kurulmuş bayanlara yönelik bir alışveriş festivali. Bayanlara yönelik bayan girişimcilerimizi müşterileriyle buluşturuyoruz. Fuarcılığın biraz daha butik, biraz daha ufak versiyonu. Bu 8. festival, son 2 seferdir Kayseri'de yapıyoruz. Kayseri halkı bizi çok sevdi, biz de İstanbul'dan çıkıp buralara geliyor bu güzel organizasyonları yapıyoruz. Bizim bayan girişimcilerimiz var; bir kısmı mağaza sahibi bir kısmı da evinden sosyal medya üzerinden ürünlerini pazarlayan kişiler. Özellikle sosyal medya üzerinden ürünlerini pazarlayan bayanlar, müşterileriyle buluşma olanağı buluyor" dedi.

Mağaza Sahibi Hale Mutlu ise ilgiden memnun olduklarını ifade ederek; "Kayseri'deki ikinci festivalimiz, ilki Aralık ayında olmuştu. Tek günlük bir festival, çok güzel gidiyor. Bayanları ilgilendiren her şey var. Takıdan, giyime, çeyizden çocuk bakım ürünlerine kadar her şey mevcut" diye konuştu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:12 Kaynak: İHA
İstanbul, Kayseri, Güncel
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