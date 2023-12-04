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Sosyal medya fenomenleri arasında bıçaklı kavga - Son Dakika

Sosyal medya fenomenleri arasında bıçaklı kavga

Esenyurt'ta düzenlenen sosyal medya fenomenleri buluşmasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

04.12.2023 - 14:02,
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ESENYURT'ta sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli ve "Xorto" adıyla tanınan Burak Taşkıran'ın hayran buluşmasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi bacağından yaralandı. Kavgaya karışan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Pazar günü saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. Sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve "Xorto" lakabıyla tanınan Burak Taşkıran'ın düzenlediği hayran buluşmasında kavga çıktı. Bir kişinin fenomenlerle fotoğraf çektirmek için sırada beklediği esnada 3 kişinin sırasını aldığı ve tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü iddia edildi. Bıçaklı kavgada Y.B. bacağından yaralandı. Polis ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin D.G., D.Ç., Y.K. olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, şüpheliler aynı gün evlerinde gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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