Üye Girişi
Sosyal medya fenomenleri Buca'nın Üretici Pazarı'nı keşfetti - Son Dakika

Sosyal medya fenomenleri Buca'nın Üretici Pazarı'nı keşfetti

22.12.2021 16:00
Sosyal medya fenomenleri Buca'nın Üretici Pazarı'nı keşfetti

PANDEMİ döneminde hayata geçirdiği kırsal kalkınma hamlesiyle hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldüren Buca Belediyesi'nin "Üretici Pazarı" Bucalılar kadar sosyal medya fenomenlerinden de ilgi gördü.

Belediyenin köyler bölgesinde tamamen doğal yollarla üretilen ürünler, hem vatandaşlardan hem sosyal medya fenomenlerinden tam not aldı.

Üreticiyi her koşulda destekleyen Buca Belediyesi, Kooperatifçilik ve Yerli Malı Haftası kapsamında Üretici Pazarı düzenledi. Belediyenin hizmet binası önünde düzenlenen pazara, ilçede faaliyet gösteren kooperatifler ve köyler bölgesindeki üreticiler katıldı. Gözlemeden sarmaya, salçadan reçele, zeytinden pekmeze birçok ürünün uygun fiyatla yer aldığı stantlar Bucalıların yanı sıra sosyal medya fenomenlerinin de akınına uğradı.

FİYATLAR GÜZEL

Sosyal medya fenomenlerinden Deniz Sarıhanlıoğlu, "Gezgin Kereviz hesabının sahibiyim.Gerçekten keşfedilecek çok fazla şey var burada. Bugün yeni yılda kurulacak pazarları takip ediyorduk sosyal medya hesaplarında. Burada da böyle bir yerel üretici pazarı olduğunu gördük, çok mutlu olduk, hemen geldik. Çok güzel şeyler var; ev yapımı baklava, börek tarhanalar, turşular… Fiyatlar güzel. Eve birçok şey alıp götüreceğiz" dedi.

BUCA GASTRONOMİ ALANINDA CENNET

Ahmet Buğra Tokmakoğlu ise "Keşfetsek sayfasının sahibiyim. Daha önce Buca'yı Keşfet etkinliğiyle Buca'yı baştan aşağıya gezme, deneyimleme şansımız olmuştu. Bugün de sosyal medyadaki duyurulara istinaden buraya geldik; üretici pazarını keşfediyoruz şu anda. Üretici pazarı gerçekten güzel. Buca'nın köylerinde yaşayan insanların kendi ürünlerini buraya getirmeleri çok hoş. Fiyatlar da uygun. Buca gastronomi alanında bir cennet" diye konuştu.

TORUNLARIMI OKUTUYORUM

Üretici Mesude Atagün (58), "Buca Belediyesi'nin bize sağladığı imkânlardan dolayı mutluluk duyuyorum. Pazar paramla iki tane torun okutuyorum. İkisi de üniversite öğrencisi. Allah belediyeden razı olsun" dedi.Gülderen Yavaş (61), "Kendi yetiştirdiğimiz zeytinimiz, yağımız, reçellerimiz, yağımız var stantta. Hepsini kendimiz yapıyoruz. Bize bu imkânı yılda 2-3 defa sunuyorlar. Hiç değilse mahsullerimizi satıyoruz, memnumuz" diye konuştu.

MUTFAK MASRAFLARIMIZI KARŞILIYORUZ

Buca Kadın Kooperatifi üyesi Songül Polat (55), "Ev hanımıyız. Böyle şeyleri yapınca ailemize destek oluyoruz. Hiç olmazsa mutfak masrafımızı karşılıyoruz" şeklinde konuştu. Üretici Gülizar Şavuklu (60) ise "Reçellerim var, sarmam var, ayva tatlım var…Hepsini kendimiz yapıyoruz. Buradaki kazancımla mutfağımdaki eksiğimi alıyorum" dedi.

Buca Belediyesi, Gastronomi, Yerli Malı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sosyal medya fenomenleri Buca'nın Üretici Pazarı'nı keşfetti - Son Dakika


YORUMLAR
500
Türkiye'nin gündeminde yeni ekonomi modeli var! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi Türkiye'nin gündeminde yeni ekonomi modeli var! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi         
16:04
Fenerbahçe, hoca adaylarından ne cevap aldı? İşte herkesin gözdesi Löw'den gelen yanıt Fenerbahçe, hoca adaylarından ne cevap aldı? İşte herkesin gözdesi Löw'den gelen yanıt         
15:49
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38

Son Dakika Haberleri
15:54 Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar
15:52 "2485'ten geldim" diyen adam 25 Aralık'ı işaret etmişti! Yeni sözleri tüyler ürpertti
15:48 Fenerbahçe, hoca adaylarından ne cevap aldı? İşte herkesin gözdesi Löw'den gelen yanıt
15:37 Fitch Rating raporu: Dolarizasyon düşüşü iyi ama Türk bankaları hala kırılgan
15:30 Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı
15:28 Kemal Kılıçdaroğlu: Bankalardaki mevduatın yüzde 66'sı döviz, çünkü vatandaş güvenmiyor
15:25 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı
15:22 KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam
15:22 Yılan zehrinin insan kanı üzerindeki korkunç etkisi! Damarlardaki akışı kesiyor
15:12 Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı: Bu pazar sandığa gidilse hangi parti yüzde kaç alır?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 16:07:17. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyal medya fenomenleri Buca'nın Üretici Pazarı'nı keşfetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement