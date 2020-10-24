Sosyal medya fenomenleri Buca sokaklarında - Son Dakika

Sosyal medya fenomenleri Buca sokaklarında

24.10.2020 10:01
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Buca'nın tarihi değerlerini ve zengin mutfağını geniş kitlelere tanıtmak için düzenlenen '#bucayikesfet' turu başladı.

Buca'nın tarihi değerlerini ve zengin mutfağını geniş kitlelere tanıtmak için düzenlenen '#bucayikesfet' turu başladı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın daveti üzerine kente gelen 30 sosyal medya fenomeni, günün ilk ışıklarıyla kentin lezzet ve tarihi noktalarını keşfetmeye başladı.

Kent kültürünü tanıtmak ve turizmi geliştirmek için Buca'ya gelen Türkiye'nin önde gelen 30 seyahat yazarı, gurme ve sosyal medya fenomeni Buca'yı keşfetmeye başladı. Sosyal medya fenomenleri 3 gün boyunca devam edecek turun ilk gününde Buca'nın tarihi kültürel yerlerinden gastronomisine kadar yaşadıkları deneyimleri '#bucayikesfet' başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Yüksek etkileşim alan paylaşımlara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Buca Belediyesi önünden başlayan turun ilk gününde Buca'nın tarih dolu sokakları keşfedildi. Tarihi Yaylacık ve Dumlupınar sokaklarını turlayan gezginler; Levanten evleri, Buca köşkleri, Buca Protestan Baptist Kilisesi, Kızılçullu Sulama Kemerleri ve Mevlana Heykelini gezdi. Turda tarihi değerlerin yanı sıra Buca'nın eşsiz lezzet mekanları da ziyaret edilip tadımlar yapıldı. Günün ilk ışıklarında çorbayla başlayan turda, esnaf kültüründen Ege mutfağına, gevrekten Buca tostuna kadar birbirinden farklı lezzetler tanıtıldı.

"Buca'yı keşfetmeye gelin, biz buradayız, bekliyoruz"

Dumlupınar gezisinde Buca Tostçusunda ekiple buluşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Turizmi sadece kıyı turizmi veya doğa turizmi olarak görüyoruz ama kültürel turizm de son dönemlerde atağa geçti. Buca, İzmir'in en eski kültüre sahip kentlerinden bir tanesi. Levanten evleriyle, köşkleriyle, kendine has yapısıyla Buca çok farklı ve görülmesi gereken bir yer. Bunu tanıtmak, vatandaşlarımıza anlatmak için sosyal medyanın etkin isimlerini davet ettik. Birbirinden değerli sosyal medya fenomeni arkadaşlarımız, bizleri kırmadı Buca'yı keşfetmek için kentimize geldi. Arkadaşlarımız ilk ziyaretini Dumlupınar'da gerçekleştirdi. Şu an hepsi de gerçekten çok mutlu oldular. Buca'nın böylesine tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğundan çok haberdar değillerdi. Bu turla Buca'yı keşfetmiş oldular. Bucamızın sadece tarihiyle kültürüyle değil, damak tadıyla da kendine has bir güzelliği var. Ben bütün hemşehrilerimizi Buca'yı keşfetmeye davet ediyorum. Gelin, biz buradayız, bekliyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Sosyal medya fenomenleri Buca sokaklarında
Sosyal medya fenomenleri Buca sokaklarında
Sosyal medya fenomenleri Buca sokaklarında
Sosyal medya fenomenleri Buca sokaklarında
Sosyal medya fenomenleri Buca sokaklarında
Sosyal medya fenomenleri Buca sokaklarında
Sosyal medya fenomenleri Buca sokaklarında

Sosyal Medya, Erhan Kılıç, Dumlupınar, Buca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal medya fenomenleri Buca sokaklarında - Son Dakika

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