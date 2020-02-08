Sosyal medya fenomenleri "Bursa ipeği"ni tanıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medya fenomenleri 'Bursa ipeği'ni tanıttı - Son Dakika

Sosyal medya fenomenleri "Bursa ipeği"ni tanıttı

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesinin başlattığı turizmde tanıtım hamlesi kapsamında, kente gelen sosyal medya fenomenleri "Bursa ipeği"ni kendi hesaplarında tanıttı.

Sosyal medya fenomenleri

Bursa Büyükşehir Belediyesinin başlattığı turizmde tanıtım hamlesi kapsamında, kente gelen sosyal medya fenomenleri "Bursa ipeği"ni kendi hesaplarında tanıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyaca tanınmış sosyal medya fenomenleri, turizm acente sahipleri, tekstil şirketleri ile Güney Marmara Otelciler Birliği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği bölge temsilcilerinin de aralarında bulunduğu heyet, Bursa'ya geldi.

Bursa'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret eden ve kendi hesaplarından paylaşımlar yapan "gezimanya", "haleydasovich", "traveltomtom", "marinacomes" ve "dalkom.j" kullanıcı isimli fenomenlerin de aralarında bulunduğu konuklar, özellikle Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezine hayran kaldı.

Merkezin üretim sorumlusu Mehmet Ünal, ziyaretçilere, ipek böceğinin, yumurtadan başlayarak ördüğü kozanın içinde kelebeğe dönüşünceye kadar geçirdiği aşamaları, kozadan ipeğin alınmasını ve iplik haline gelerek dokuma tezgahlarında işlenmesini uygulamalı anlattı.

İpeğin öyküsünü dikkatle dinleyen fenomenler, her aşamayı görüntüleyip takipçileriyle paylaştı.

Marmara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi Fenerbahçe'nin penaltı isyanı! Taraftarlar sosyal medyada paylaşıp hakeme tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 22:45:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medya fenomenleri "Bursa ipeği"ni tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]