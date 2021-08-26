SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ İFADEYE ÇAĞRILDI - Son Dakika

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ İFADEYE ÇAĞRILDI

SOSYAL medya fenomenleri ifadeye Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadeye çağırıldı.

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