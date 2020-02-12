"Sosyal medya fenomenleri" Kars ve Ardahan'ı tanıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sosyal medya fenomenleri' Kars ve Ardahan'ı tanıttı - Son Dakika

"Sosyal medya fenomenleri" Kars ve Ardahan'ı tanıttı

6 saat önce

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) davetlisi olarak Kars ve Ardahan'ı ziyaret eden sosyal medya fenomenleri, bu illerin turistik yerlerini hesaplarından tanıttı.

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) davetlisi olarak Kars ve Ardahan'ı ziyaret eden sosyal medya fenomenleri, bu illerin turistik yerlerini hesaplarından tanıttı.

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan 8 fenomen, SERKA'nın davetiyle kış turizminin gözde merkezlerinden Kars ve Ardahan'ı gezme fırsatı buldu.

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde balıkçıların Eskimo usulü balık avını izleyen fenomenler, daha sonra atlı kızaklarla göl üzerinde tur attı.

Fenomenler, araçlarıyla Çıldır Gölü'ne gelen ziyaretçilerin buzlu göl üzerinde yaptıkları drifti canlı yayında takipçileriyle paylaştı, akşam saatlerinde de kaz mantısının yapılışını izledi.

SERKA Ardahan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurullah Karaca'nın yöreye özgü peynir çeşitlerini tanıtmasının ardından fenomenler, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Bölgeye hayran kalan fenomenler, ziyaretlerdeki her aşamayı görüntüleyip takipçileriyle paylaştı.

Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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