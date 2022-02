"Sosyal medya fenomenleri topluma örnek olmalı" - Son Dakika

Sosyal medyada 2 milyon takipçisi olan Yusuf Güney, sosyal medya tecrübelerinden fenomenlerin toplum üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güney, "Özellikle gençler üzerinde önemli bir etkisi olan fenomenler topluma örnek olmalıdır" dedi.

Z kuşağının sosyal ağlarda geçirdikleri süre artıyor. Özellikle influencerların gençler üzerindeki etkisi ciddi boyutlara ulaşıyor. Sosyal medyada 2 milyon takipçisi olan genç fenomen Yusuf Güney, fenomenlerin topluma örnek olunması gerektiğine dikkat çekerek, "Takipçilerimiz, kullandığımız ürünleri kullanmak, gittiğimiz yerlere gitmek istiyorlar, bu yüzden onlara örnek olmalıyız. Ayrıca, hayvan hakları ile ilgili farkındalık oluşturacak projelere de imza atılması gerekiyor" diye konuştu.

"DİZİ TAKİP EDER GİBİ FENOMENLER TAKİP EDİLİYOR"

Genç influencer Güney, internetin yaygınlaşmasına paralel olarak her geçen gün popülerliği artan sosyal medya platformlarının özellikle koronavirüs pandemisi sürecinde evlerine kapanan toplum için en gözde mecralar haline geldiğini vurguladı. Bu sebeple zaten çok ilgi gören sosyal medya fenomenlerinin ve influencerların daha fazla dikkat çektiğine işaret eden Güney, "İnsanlar, fenomenlerin günlük hayatlarını merak eder hale geldi. Bir dizi takip eder gibi fenomenlerin yaptıklarını, yediklerini, içtiklerini, gezmelerini ve alışverişlerini takip ediyorlar. Özellikle gençler arasında popüler olan feno-menler, toplum üzerinde etkiler bırakıyor" dedi.

"FENOMENLER DOĞRU ALGI OLUŞTURMALI"

Sosyal medya paylaşımları vesilesi ile birçok insanla tanıştığını ve takipçileri ile mesajlaştığını vurgulayan genç influencer, özellikle gençlerin kendisi gibi fenomenleri rol model olarak gördüğüne dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Davranışlarımız, yaşam tarzımız, kıyafetlerimiz hatta dünya görüşümüz insanları etkiliyor. Bizi rol model olarak görüyorlar. Fenomenler olarak bu algıyı sorgulamalıyız. Paylaşımlarımız binlerce etkileşim alabilir ama acaba bu paylaşımlar kimlerin hayatlarını, nasıl etkiliyor? Hayranlarımızın hayatlarına nasıl dokunabiliriz? Onların kendilerini iyi hissetmelerini nasıl sağlayabiliriz? Bu ve benzeri soruları kendimize sormak zorundayız. Fenomenler her zaman doğru bir imaj vermeye odaklanmalı; doğru algı oluşturmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, özellikle gençler üzerinde önemli bir etkisi olan sosyal medya fenomenleri topluma örnek olmalıdır."

"HAYVAN HAKLARI İLE İLGİLİ FARKINDALIK OLUŞTURMALILAR"

Öte yandan, hayvanseverliği ile tanınan Güney, son günlerde tekrar gündeme gelen Hayvan Hakları Yasası'nı heyecanla beklediğini belirterek, "Hayvanlar, bizim dostlarımız. Onların acı ve eziyet çekmelerine artık tahammül edemiyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturmak için köpeğimle paylaşımlar yapıyorum. Sosyal medyada aktif olan fenomenler bu farkındalığa hizmet etmelidir. Bu konuda hayata geçirilen projelere destek vermeliler. Evcil ya da sokak hayvanlarının karşılaştığı her türlü mağduriyetin önlenmesini istiyoruz. Devlet büyüklerimizden bu yasayı bir an önce çıkarmalarını bekliyoruz. Hayvanlara işkence eden insanlar cezasız kalmamalı. Sonuçta onlar da can taşıyor; her can değerlidir" diye konuştu.