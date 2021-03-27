Sosyal medya fenomenlerinden korona virüs halayı - Son Dakika

Sosyal medya fenomenlerinden korona virüs halayı
27.03.2021 16:59
İstanbul'da bir açılış programına katılan sosyal medya fenomenleri korona virüs kurallarını hiçe saydı, maskesiz halay çekti.
İstanbul'da bir açılış programına katılan sosyal medya fenomenleri korona virüs kurallarını hiçe saydı, maskesiz halay çekti. Halay mendili de maske kullandı.
Başakşehir'de bir açılış programına katılan sosyal medya platformu olan sosyal medya fenomenleri ne kural tanıdı ne mesafe. Açılış programına katılan fenomenler açılış esnasında müzik eşliğinde halay çekti ve maske takmadı o anları ise sosyal medya hesabından paylaşan fenomenler takipçilerinin tepkisini aldı. Halay mendili de maske kullandılar. - İSTANBUL
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