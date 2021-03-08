- Sosyal medya fenomenlerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika

- Sosyal medya fenomenlerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

08.03.2021 22:22

- Sosyal medya fenomenlerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti Sosyal medya fenomenleri, Dünya Kadınlar Günü'nde 112 Komuta Merkezi'nde çalışan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

- Sosyal medya fenomenlerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

İSTANBUL - Sosyal medya fenomenleri, Dünya Kadınlar Günü'nde 112 Komuta Merkezi'nde çalışan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Fenomenler, kadın sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak anlamlı günde onları yalnız bırakmadı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sosyal medyada içerik üreten fenomenler 112 Avrupa Komuta Çağrı Merkezi'ndeki sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Fenomenler, zorlu çalışma şartlarında görevlerini yerine getiren kadın sağlık çalışanlarına moral ve destek vermek için karanfil dağıttı. Sağlık çalışanlarının günlerinin nasıl geçtiğini soran fenomenler kısa sohbetin ardından beraber video ve fotoğraf çekip günün sonunda kadın çalışanları hep birlikte alkışladı.

Sağlık çalışanlarından Buse Korkmaz, mutlu olduklarını belirterek, "Bir günümüz 24 saat içinde gelen çağrıları değerlendiriyoruz doktorlarımız değerlendiriyor biz de yakın ekiplerimize durumları bildiriyoruz. Bu dönemde kadına şiddet artmakta, insanlar daha bilinçli olursa, erkekler kadınlara daha bir özen gösterirse sevinirim."dedi.

"Bir güne sığdırmak yetmez"

Gülnaz Çetinkaya ise sosyal medya fenomenlerine teşekkür ederek, "Mutlu olduk yüzümüzü güldürdüler çok teşekkür ederiz onlara. Bizim için önemi çok fazla olan bir gün, her gün önemli, bir güne sığdırmak yetmez" diye konuştu.

"Karanfiller bütün kadınlar için"

Sosyal medya fenomenlerden Asya Burcu, sağlık çalışanlarının mücadelesinin önemine vurgu yaparak, "Özellikle geçen yıl başlayan hastalık sonrasında bunu daha iyi anladık sağlık çalışanları her zaman bizimle, bir aramamızda yanımızda oluyorlar. Bütün kadınların günü kutlu olsun, biz bugün buraya sağlık çalışanlarının gününü kutlamaya geldik tabii ki de karanfiller bütün kadınlar için." ifadelerini kullandı.

"Jest yapmak istedik"

Şeyma Gürbüz, bu özel günde sürpriz yapmak istediklerini dile getirerek, " Kadınlarımızın günü dağıtıp onlara Karanfil dağıttık, kadınlar bir çiçektir bizde onlara böyle bir jest yapmak istedik" dedi.

- Sosyal medya fenomenlerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti
- Sosyal medya fenomenlerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti
- Sosyal medya fenomenlerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti
- Sosyal medya fenomenlerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Sosyal medya fenomenleri, Kadınlar Günü, Medya, 112, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - Sosyal medya fenomenlerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti "Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı
Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı         
17:18
2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı 2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı         
16:51
Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu         
16:43
Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti         
16:34
"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu         
16:21
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada         
14:33
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada         
12:44
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 17:42:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Sosyal medya fenomenlerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei