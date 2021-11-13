Sosyal medya fenomenlerinin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu - Son Dakika

- Sosyal medya fenomenlerinin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu

Sosyal medya fenomenlerinin tutuklandığı dolandırıcılıkta 215 kişi 3 milyon lira dolandırılmış

İZMİR - İzmir'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda, aralarında sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da tutuklandığı dolandırıcılık operasyonunun detayları belli oldu. Dolandırıcıların 6 ay içerisinde 215 vatandaşı yaklaşık 3 milyon lira dolandırdıklarının tespit edildiği öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesini tespit etti. Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını belirledi. 9 Kasım günü önceden belirlenen adreslere İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Malatya ve Mersin ilinde eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; şüphelilerin suçta kullandıkları 2 adet sahte iddaa kuponu hazırlamaya yarayan cihaz ve kullanılmaya hazır halde boş rulolar halinde iddaa kuponları ve suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyal (bilgisayar, cep telefonu, usb bellek, sd-kart vs.) ele geçirildi.

Sahte bahis kuponu görselleri ile kandırmışlar

Öte yandan sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu ve 16 şüphelinin tutuklandığı operasyon ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin, sosyal medyada takipçi sayısı yüksek olan fenomenler aracılığı ile sahte bahis kuponu görselleri ve yüksek meblağlı banka dekontlarını paylaşıp, vatandaşları inandırarak ikna ettikleri, düşük miktarlı ödeme karşılığında şikeli, yüksek oranlı maçlara bahis oynayarak yüksek meblağlarda para kazanılacağı vaadinde bulundukları tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin, oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontlar hazırladıkları ve kazanılan tutarın alınması için müştekilerden "işlem ücreti", "vergi ücreti" adı altında para talep ettikleri de belirlendi.

215 kişiyi 3 milyon lira dolandırmışlar

Ayrıca yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin, bu yöntemle para yatırmayan ya da yatıracak parası kalmayan kişilere İçişleri Bakanlığının resmi kurum logosu bulunan yazı ile haciz, banka blokesi uygulanacağını belirtir sahte dilekçe örneği ile tehdit ettikleri, şüphelilerin bu yöntem ile 6 aylık sürede ülke genelinde 215 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdıklarının tespit edildiği bildirildi.

Barankoğlu ve Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 2 şüpheli ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barankoğlu ve Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi

Öte yandan olayla ilgili tutuklanan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Barankoğlu'nun ifadesinde "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

"Bilseydim asla kabul etmezdim"

Tutuklananlar arasında bulunan diğer sosyal medya fenomeni Yeşim Aydın'ın ise ifadesinde ""Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.