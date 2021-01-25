Sosyal medya hayatımıza girmeden önce daha çok eğleniyorduk - Son Dakika

Sosyal medya hayatımıza girmeden önce daha çok eğleniyorduk

25.01.2021 13:00
Sosyal medya hayatımıza girmeden önce daha çok eğleniyorduk, System.String[]

? İşiniz ikisinin arasında: Gün doğumu mu gün batımı mı?Bizim sektörde her ikisini de sevmiyorsan iş yapman güç. Bazı dönemlerde hayat gün batımıyla başladı, gün doğumuyla nihayetlendi.

? İşiniz ikisinin arasında: Gün doğumu mu gün batımı mı?

Bizim sektörde her ikisini de sevmiyorsan iş yapman güç. Bazı dönemlerde hayat gün batımıyla başladı, gün doğumuyla nihayetlendi.

? İşletmecilik ve gece hayatında 30'uncu yılınız. Hangisi sizin filminiz: "Vampirle Görüşme" mi "Hangover" mı?

30 yıl bu işte çalışınca her ikisi de (Gülüyor). Hatta vizyondaki tüm filmlerden fragmanlar var.

? Bir şeyi gece planlamak mı gündüz planlamak mı?

Bir düzen kuramazsın kalıcı olman çok güç. Gündüz saatlerinde de düzenli olarak geceyle ile ilgili yapman gereken arka plan işler var.

? Sektöre onlarca mekan kazandırdınız. Aralarında en unutamadığınız: Biber mi Havana mı?

Galiba Havana. Birçok şeyin ilki olması sebebiyle önemli. Dönem farklıydı. Benim kuşağımdaki herkesin ortak görüşü, bir daha tekrarlanması çok zor. Gerçekten çok eğlendik.

? Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz? Geçmişe mi, geleceğe mi?

Dedim ya eskilerde çok eğlendik. Ben galiba bir tur daha tekrarlamak isterdim.

? O zaman... İçeriden şahit olduğunuz son 30 yılda, İstanbul gece hayatı iyiye mi kötüye mi gitti?

En büyük değişiklik sosyal medya. Yüzde 100 diyebilirim. Sosyal medya hayatımıza girmeden önce daha çok eğleniyorduk, daha kaliteli bir gece hayatı vardı.

Faruk Süren

Rekabet hem tavla hem de satranç gibi

? İnsanlar... Gece mi daha seksidir gündüz mü?

Mutlaka gecenin seksi bir duruşu var. Çok basit örneği: Geceleri ışıl ışıl gördüğünüz gece kulüplerini gündüz gördüğünüzde ne demek istediğimi anlayacaksınız.

? İşletmeci koltuğundan bakınca... Ne zaman sokağa çıkmalı, yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı sonbahar-kış mı?

İlkbahar-yaz. Güneşle beraber insanlarında kanı kaynamaya başlıyor.

? Gece hayatında aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

Gece hayatında aşkın karşıtı yoktur. Bir gece evvel aşk yaşayanları ertesi gece ayrı masalarda görebilirsiniz, birkaç gece sonra aynı masada.

? İki erkek arasındaki gece rekabetini hangisi iyi tanımlar: Tavlada güzel zar mı, satrançta strateji mi?

Gece rekabetinde şansınız da olmalı, stratejiniz de. Dolayısıyla hem tavla hem de satranç.

? Ortamı hangisi daha çok hareketlendirir: Ajda mı Sezen mi?

Farklı saatleri var. Ama Türkçe müzik çalınıyorsa "her ikisi de" olmadan olmaz.

? Hangisi daha iyi sonuç verir: Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?

Gizem her zaman iyidir.

? Sofrada hangisine tahammül daha zordur? Obura mı gevezeye mi?

Benim için geveze daha fena. Obur sadece kendine zarar veriyor, diğeriyse güzel geçecek gecenin tadını kaçırıyor.

TARZ

Bodrum İstanbul'un arka bahçesi

? Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

İnanın bana 30 yılda bununla ilgili kendinize ait bir tarzınız oluyor, karşınızdakinin onu hatırlamadığınızı anlamasına imkan vermeyecek bir tarz gelişiyor.

? Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Pijama-terlik-televizyon mu, dergi-sosyal medya-telefon mu?

O kadar sosyal bir hayat yaşadıktan sonra tabii ki PTT.

? Ankaralısınız. İstanbul çocuğu olsaydınız nerenin genci olurdunuz: Anadolu yakasında Cadde mi Avrupa yakasında Nişantaşı mı?

İşin komik tarafı hepsi beni tanımlıyor, Ankara Koleji'nde okudum. Gençlik yıllarım Cadde'de geçti. Son 30 yıldır Nişantaşı çocuğuyum!

? O zaman mahallenizi seçin: Ortaköy-Kuruçeşme-Bebek mi, Nişantaşı-Etiler-Ulus mu?

Nişantaşı'nı seçmek durumundayım, zira aynı evde, aynı caddede 30 yıldır yaşıyorum. Burası benim mahallem!

? Deniz-kum-güneş mi orman-ağaç-temiz hava mı?

Deniz-kum-güneş.

? Bodrumcu musunuz Çeşmeci mi?

Bodrum benim ilk aşkım, zaten benim her zamanki yorumum şu: "İstanbul'un arka bahçesi"...

? Restoranda birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

Ben tam anlamıyla bir etoburum. Cevabım çok basit.

? Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir amca var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?

Hem ince ince ittirip hem de hostese söylerdim. Bir işi kesin çözmek önemli!

? Aşıyı... Hemen olacak mısınız bekleyecek misiniz?

Sıra geldiğinde hemen olacağım. Bu illetten kurtulmanın tek yolu bu...

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

? Dünyanın gece başkenti: New York mu Paris mi?

New York.

? En zor müşteri: Taşkın eğlenen mi depresif olan mı?

Taşkın.

? Genç barmaid olarak işe başvurdu, hangisi işe alırsınız: Marilyn Monroe mu Brigitte Bardot mu?

Marilyn.

? Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı kebap-şalgam-Adana mı?

Ayvalık.

Sosyal medya hayatımıza girmeden önce daha çok eğleniyorduk

Nişantaşı, İstanbul, Havana, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sosyal medya hayatımıza girmeden önce daha çok eğleniyorduk - Son Dakika Magazin


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