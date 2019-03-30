Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Yönelik Hakaret İçerikli...
41 dakika önce
Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mine Koraş hakkında yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mine Koraş hakkında yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:22 Kaynak: İHA
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AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
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