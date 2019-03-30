Son Dakika Haberleri: Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Yönelik Hakaret İçerikli...

Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Yönelik Hakaret İçerikli...

41 dakika önce

Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mine Koraş hakkında yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Yönelik Hakaret İçerikli..., System.String[]
Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mine Koraş hakkında yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:22 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, 3. Sayfa
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