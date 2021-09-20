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Sosyal medya hesabında soyadını değiştiren Ece Erken, "Ayrılık" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi - Son Dakika

Sosyal medya hesabında soyadını değiştiren Ece Erken, "Ayrılık" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi

20.09.2021 17:59

Kısa bir süre önce evlenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken'in ayrılacağı öne sürüldü. Hatta Erken'in sosyal medya hesabından soyadını da değiştirmesiyle güçlenen iddialara fotoğraflı bir cevap geldi. Erken, ailecek çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile dalgalı bir birliktelikten sonra dünyaevine giren ünlü sunucu Ece Erken'in evliliğini bitireceği iddiaları ortaya atıldı. Bir süre bu iddialarla ilgili konuşmayan Erken, ayrılık iddialarına sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafıyla yanıt verdi.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

İkili hakkındaki ayrılık dedikodusunu güçlendiren detay da ikilinin Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakıp, Erken'in eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları da kaldırmasıydı.

Ünlü sunucu ayrıca, Instagram profilindeki 'Myazıcıoğlu' soyadını da sildi. Bu hamlelerden sonra çiftin hakkında, boşanacağı ileri sürüldü. Haberler karşısında sessiz kalan Ece Erken, oğlu Eymen'i de alıp tatile çıkarken, Mahmutyazıcıoğlu Instagram hesabını kapattı.

NAZAR BONCUĞU EMOJİSİ KOYDU

Ünlü çift aralarındaki buzları eritti. Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve kızları ile oğlu Eymen'in yer aldığı fotoğrafa kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu. Soyadı kısmına da 'Mahmutyazıcıoğlu' ekleyen sunucu her şey yolunda mesajı verdi.

Sosyal medyada soyadını değiştiren Ece Erken'den 'Ayrılık' iddialarına fotoğraflı yanıt
Sosyal medya hesabında soyadını değiştiren Ece Erken, Ayrılık iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Instagram, Ece Erken, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyal medya hesabında soyadını değiştiren Ece Erken, 'Ayrılık' iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sosyal medya hesabında soyadını değiştiren Ece Erken, "Ayrılık" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi - Son Dakika
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