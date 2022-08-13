Türk bayrağına basarak video yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Türk bayrağına basarak video yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

13.08.2022 18:24

Türk bayrağına basarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklandı.

Emniyetten alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçuyla ilgili Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda, yabancı uyruklu bir kişinin Türk bayrağına basarak çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, paylaşımı yapan şahsın Suriye uyruklu İ.A.B. olduğu tespit edildi.

"DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNİ AŞAĞILAMA" İLE SUÇLANIYOR

Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk bayrağına basarak video yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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