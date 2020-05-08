Sosyal Medya hesabından bir silah platformuna 3 adet tabanca fotoğrafı ekleyince... - Son Dakika

Trabzon'un Tonya ilçesinde bir evin baca bölmesine gizlenmiş vaziyette 1 adet tüfek, çeşitli çaplarda fişek ve silah parçaları ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tonya ilçesinde şüpheli bir şahsın ruhsatsız silah satışı yaptığı duyumunu alması üzerine yaptığı araştırmada şahsın sosyal medya hesabından bir silah platformuna 3 adet tabanca fotoğrafı eklediğini tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsa ait evde yapılan aramada, evin baca bölmesine gizlenmiş vaziyette, 1 adet ruhsatsız yivli tüfek, 169 adet çeşitli çaplarda fişek, 1 çift kabza, 3 adet icra yayı, 1 adet iğne, 1 adet emniyet tertibatı, 1 adet çekirdek, 1 adet horoz ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON