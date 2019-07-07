Son Dakika Haberleri: Sosyal medya hesabından çağrıda bulundu, yavru Ebalil kuşu tedavi altına alındı
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Sosyal medya hesabından çağrıda bulundu, yavru Ebalil kuşu tedavi altına alındı

22 dakika önce

Van'da bir kafenin bahçesine düşen yaralı yavru Ebabil kuşun tedavisi için sosyal medya hesabından yetkililere ulaşan vatandaş, kuşun tedavisine katkıda bulunduVan'da 2 gün önce Seyfullah Yavuzer isimli bir vatandaş, bir kafenin bahçesinde yaralı yavru Ebabil kuşu buldu.

Sosyal medya hesabından çağrıda bulundu, yavru Ebalil kuşu tedavi altına alındı, System.String[]
Van'da bir kafenin bahçesine düşen yaralı yavru Ebabil kuşun tedavisi için sosyal medya hesabından yetkililere ulaşan vatandaş, kuşun tedavisine katkıda bulundu

Van'da 2 gün önce Seyfullah Yavuzer isimli bir vatandaş, bir kafenin bahçesinde yaralı yavru Ebabil kuşu buldu. Yavuzer, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında kuşun fotoğrafını paylaşarak, "Kayrabahçecafe de yaralı ebabil kuşuna müdahale ederseniz seviniriz" yazarak çağrıda bulundu. Çağrıya duyarsız kalmayan yetkiler, kısa sürede kafeye gittiler. Duyarlı vatandaşlara teşekkür eden yetkililer, yaralı yavru Ebabil kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim ettiler. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:23 Kaynak: İHA
Van, 3. Sayfa
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