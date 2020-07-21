Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kamu görevlisine yönelik hakaret içeren paylaşım yaptığı iddia edilen şahıs, Denizli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ