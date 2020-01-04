Sosyal medya hesabından duyurdu, 1 gün sonra ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya hesabından duyurdu, 1 gün sonra ölü bulundu - Son Dakika

Sosyal medya hesabından duyurdu, 1 gün sonra ölü bulundu

6 saat önce

Antalya'da futbol saha komiseri olarak görev yapan 65 yaşındaki kişi, sosyal medya hesabından 18 maddelik veda mesajı bıraktıktan 1 gün sonra kimyasal madde ile yaşamına son verdi.

Sosyal medya hesabından duyurdu, 1 gün sonra ölü bulundu, System.String[]

Antalya'da futbol saha komiseri olarak görev yapan 65 yaşındaki kişi, sosyal medya hesabından 18 maddelik veda mesajı bıraktıktan 1 gün sonra kimyasal madde ile yaşamına son verdi.


Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesindeki futbol saha komiseri olan Muzaffer P., ailevi ve maddi sorunlar nedeniyle bunalıma girdi. Muzaffer P., sosyal medya hesabından dostlarına, mesai arkadaşlarına, spor camiasına, eski eşini de içine alan 18 maddelik veda mesajı yayınladı. Bu mesajın ardından yakınları Muzaffer P.'nin yaşadığı Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki evine geldi. Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İtfaiyenin yardımıyla kapısı açılan daireye gelen koku üzerine sağlık ve AFAD ekipleri özel kıyafetler giyerek girdi. Polis kimyasal madde şüphesi nedeniyle sokağa şerit çekerek, giriş çıkışı yasakladı.


Özel kıyafet ve maskeli şekilde evde inceleme yapan ekipler Muzaffer P.'nin yanında fare zehri ilacı poşeti buldu. Muzaffer P., sosyal medya hesabında ayrıca yaptığı paylaşımda eşinin kendisini dolandırdığını, ölümünden de sorumlu olduğunu ileri sürdü. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Muzaffer P.'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


"Eşine mesaj"


Sosyal medya hesabından "Bir karşılıksız kara sevda ve aşk uğruna canını, malını, evini, işini, eşini, sağlığını, arabasını tüm dost ve arkadaşlarını kaybeden kimsesizin kimsesizi olan: Muzaffer P." yazan Muzaffer P., daha sonra yazdığı mesajın ardından eşine hitaben şu ifadelere yer verdi:


"Kendisinden Allah kul ve ahirette olmak üzere hakkımı helal etmiyorum. Ölümünden birinci derece mesul ve sorumlu eşimdir." - ANTALYA

Antalya, Futbol, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
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