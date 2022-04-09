Sosyal medya hesabından jandarmaya uyuşturucu satarken yakalandı - Son Dakika
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Sosyal medya hesabından jandarmaya uyuşturucu satarken yakalandı

09.04.2022 14:09

- Sosyal medya hesabından jandarmaya uyuşturucu satarken yakalandı Samsun'da sosyal medya medya hesabı üzerinden, alıcı gibi davranan jandarmaya esrar satmak isteyen bir kişi suçüstü yakalandı.

- Sosyal medya hesabından jandarmaya uyuşturucu satarken yakalandı

SAMSUN - Samsun'da sosyal medya medya hesabı üzerinden, alıcı gibi davranan jandarmaya esrar satmak isteyen bir kişi suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine 34 yaşındaki E.Y.'yi takibe aldı. Jandarma sosyal medya hesabı üzerinden alıcı gibi davranarak şüpheli E.Y. anlaştı. Jandarma ekiplerine uyuşturucu satmak isteyen E.Y. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan E.Y. ile bir miktar esrar ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan E.Y. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Sosyal medya hesabından jandarmaya uyuşturucu satarken yakalandı
Sosyal medya hesabından jandarmaya uyuşturucu satarken yakalandı
Sosyal medya hesabından jandarmaya uyuşturucu satarken yakalandı

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Uyuşturucu, Samsun, Esrar, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya hesabından jandarmaya uyuşturucu satarken yakalandı - Son Dakika


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