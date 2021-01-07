Sosyal medya hesabından paylaştı... Hadise'nin doğal hali! - Son Dakika

Sosyal medya hesabından paylaştı... Hadise'nin doğal hali!

07.01.2021 09:19
Sosyal medya hesabından paylaştı... Hadise'nin doğal hali!, System.String[]

YENİ ŞARKI GİZEMİInstagram hikayeler kısmından siyah beyaz bir videosunu paylaşan Hadise, Ersay Üner'den aldığı şarkıyı dinliyordu.

YENİ ŞARKI GİZEMİ

Instagram hikayeler kısmından siyah beyaz bir videosunu paylaşan Hadise, Ersay Üner'den aldığı şarkıyı dinliyordu. Videoyu sessiz yayınlayan Hadise, yeni şarkısını gizledi.

MAJKYAJSIZ VE DOĞAL

Kaan Yıldırım ile bir dargın bir barışık olan Hadise'nin makyajsız halini paylaştı. Bu kez doğallıktan yana bir video yayınlanan Hadise paylaşımını siyah beyaz yapmayı tercih etti. Ünlü şarkıcının bir hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

EVLİLİK BEKLERKEN, AYRILIK GELDİ

Herkes evleneceklerini beklerken 2020'nin son günlerinde ayrılık haberini duyuran Hadise ve Kaan Yıldırım aşklarına bir şans daha verdiği iddia edildi. Hadise'nin son paylaşımı bu iddiaları günlendirdi.

Oyuncu Kaan Yıldırım ve Hadise 2020 yılında sürpriz bir aşka yelken açtı. Uzun süre aşklarını gizleyen Kaan Yıldırım ve Hadise daha sonra fotoğraflar paylaşarak ilişkilerini duyurdu.

Sürpriz aşk, Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek sayesinde ortaya çıktı. Yıldırım'ın fotoğraflarından Benek adlı köpeği tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ikilinin birlikteliklerini belgeledi.

Herkes ikilinin evlilik haberini beklerken yılın son günlerinde Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı.

"NOKTALANDIRMIŞ BULUNUYORUM"

Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalanırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandı.

2021'in ilk günlerinde Hadise'den bir paylaşım geldi. Bu paylaşım çiftin fanlarını heyecanlandırdı. İddiaya göre Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı. Hadise'nin paylaşımını Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinden yaptığı iddia edildi. Birbirlerine bir şans daha verdikleri konuşulan ünlü çift henüz bir açıklama yapmadı.

Sosyal medya hesabından paylaştı... Hadise'nin doğal hali!

Ersay Üner, Hadise, Medya, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sosyal medya hesabından paylaştı... Hadise'nin doğal hali! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü Anne, oğlunu korkunç cinayete böyle azmettirmiş: Eğer vurmazsan etek giy gez Ünlü şarkıcı Alişan, örnek olmak amacıyla canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Bursa'da eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar Freni boşalan tır 11 aracı biçerek bir binanın duvarına çarptı ABD Kongresi 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık oluyor Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi
Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti         
09:22
ABD'de Kongre binası işgali sonrası Başkan Trump'ın görevden alınması isteniyor ABD'de Kongre binası işgali sonrası Başkan Trump'ın görevden alınması isteniyor         
09:05
ABD'de Kongre binası baskınının ardından Beyaz Saray'da 3 kritik isim istifa etti ABD'de Kongre binası baskınının ardından Beyaz Saray'da 3 kritik isim istifa etti         
08:34
Sadakatsiz'in 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, ağlayarak Asya'ya yalvardı Sadakatsiz'in 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, ağlayarak Asya'ya yalvardı         
07:31
Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi         
07:01
Çakmağı çaktılar, seyir halindeki otomobili patlattılar: 2 yaralı Çakmağı çaktılar, seyir halindeki otomobili patlattılar: 2 yaralı         
02:32
Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri         
00:43
Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin bir dönem evli olduğu model Aida Yespica, paylaşımıyla büyüledi Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin bir dönem evli olduğu model Aida Yespica, paylaşımıyla büyüledi         
23:00
Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak         
21:49
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
20:55
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 09:42:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medya hesabından paylaştı... Hadise'nin doğal hali! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei