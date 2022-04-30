Son dakika haberi... Sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

30.04.2022 13:01

Son dakika haberi... Sosyal medyada açtıkları sahte hesaplarla kullanıcıları dolandırdığı tespit edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sosyal medyada açtıkları sahte hesaplarla kullanıcıları dolandırdığı tespit edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 26 Nisan'da Ankara, Adana ve Mersin'de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında el konulan çok sayıda dijital materyalin incelemesinde, bazı meslek gruplarının sosyal medya hesaplarını ele geçirmek için "öğretmenden şikayetler" "hakkında şikayet var" "telif hakkı ihlali" ve "Instagram yardım merkezi" adı altında gönderilen linkler ile ele geçirilen sosyal medya hesaplarının toplandığı "hack paneli" bulundu.

Panelde yapılan incelemede, çok sayıda kullanıcının sosyal medya hesap bilgilerinin bulunduğu ve sahte hesaplar üzerinden kullanıcılara mesaj gönderildiği belirlendi.

Bu yöntemle ülke genelinde binlerce kişiyi dolandırdıkları anlaşılan şüphelilerin, hesap hareketleri de incelendi. İnceleme sonucunda ise 20 milyon liranın üzerinde para hareketi tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4'ü cezaevine gönderilirken, ikisi hakkında da adli tedbir hükümleri uygulandı.

Son dakika haberi... Sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Filipinler'de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü Son dakika haber: Filipinler'de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü Son dakika haberi: Çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı Son dakika haberi: Çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Sosyal medya onu konuşuyor: Eda Taşpınar'dan yatak pozu
13:32 İlber Hoca'dan "cumhurbaşkanı adaylığı teklifi" yanıtı: Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 14:08:32. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement