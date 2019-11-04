Son Dakika Haberleri: Sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan 37 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan 37 kişi gözaltına alındı

Sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan 37 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından KCK/PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana takibe alınan ve sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 37 kişi yakalanarak...

Sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan 37 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından KCK/PKK/PYD/ YPG silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana takibe alınan ve sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Aydın Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 01 Ekim 2019 tarihinde Fırat Nehri'nin Doğusunun KCK/PKK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarından temizlenmesine yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili olarak operasyonun başlamasından 01 Ekim 2019 tarihine kadar Aydın ili genelinde 37 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. Sosyal medya hesaplarında KCK/PKK-PYD/YPG terör örgütü propagandası yaparak operasyon aleyhine paylaşımları olduğu tespit edilen 37 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. Şüphelilerden S.Ç., R.B. ve M.A.B isimli 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:52 Kaynak: İHA
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