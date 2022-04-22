Sosyal medya hesaplarından tespit edilen trafik magandalarına ceza yağdı - Son Dakika
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Sosyal medya hesaplarından tespit edilen trafik magandalarına ceza yağdı

22.04.2022 23:40

Sosyal medya hesaplarından tespit edilen trafik magandalarına ceza yağdı 4 sürücüye toplamda 44 bin 870 TL idari para cezası uygulandı Başakşehir, Kadıköy ve Ümraniye'de drift atan, trafikte makas atan sürücülere yönelik yapılan çalışmalarda 4 sürücü sosyal medya hesaplarından tespit edildi.

Sosyal medya hesaplarından tespit edilen trafik magandalarına ceza yağdı

4 sürücüye toplamda 44 bin 870 TL idari para cezası uygulandı

İSTANBUL - Başakşehir, Kadıköy ve Ümraniye'de drift atan, trafikte makas atan sürücülere yönelik yapılan çalışmalarda 4 sürücü sosyal medya hesaplarından tespit edildi. 4 sürücüye toplamda 44 bin 870 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte drift atan ve zikzak çizerek hem diğer sürücüleri hem de kendilerini tehlikeye atan sürücülere yönelik çalışma yaptı. Sosyal medya görüntülerini inceleyen ekipler, 4 sürücü hakkında işlem yaptı. İki sürücünün Başakşehir Atatürk Olimpiyat Parkı civarında drift ve makas attığı tespit edildi. Kimlikleri belirlenen H.K ve F.N yakalandı. Yakalanan 2 sürücüye 26 bin 193 lira para cezası kesildi. Ümraniye Deve Geçidi Tüneli'nde bir sürücünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Sürücü M.S'ye ise 9 bin 125 lira para cezası kesildi. Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde ise drift yapan bir sürü belirlendi. A.A.T'ye ise toplam 9 bin 552 lira cezai işlem uygulandı.

Toplamda sürücülere 44 bin 870 lira ceza kesilirken, F.N ve A.A.T'nin sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konuldu. M.S'nin aracı ise 2 ay trafikten men edilirken, sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Sosyal medya hesaplarından tespit edilen trafik magandalarına ceza yağdı
Sosyal medya hesaplarından tespit edilen trafik magandalarına ceza yağdı
Sosyal medya hesaplarından tespit edilen trafik magandalarına ceza yağdı
Sosyal medya hesaplarından tespit edilen trafik magandalarına ceza yağdı

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Para Cezası, Başakşehir, Ümraniye, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya hesaplarından tespit edilen trafik magandalarına ceza yağdı - Son Dakika


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