Sosyal medya hesaplarınız terör örgütü yandaşlarının eline geçebilir

SİBER Güvenlik Uzmanları, sosyal medyada bazı programların indirilmesi yada kullanılması durumunda hesapların ele geçirilebileceğini ifade ederken son dönemde çalınan hesapların kara propaganda için kullanıldığını belirtiyor.

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, DHA'ya yaptığı açıklamalarda sosyal medya kullanıcılarının dikkat etmesi gereken hususları anlattı. Özellikle takipçi programları nedeniyle şifrelerin kolaylıkla çalındığını ifade eden Osman Demircan, şöyle konuştu

Terör örgütlerinin en sevdiği şey internet ve sosyal medya üzerinden manipülasyon yapmak. Burada sahte hesaplar üzerinden yapılabileceği gibi gerçek vatandaşların gerçek kullanıcıların hesapları üzerinden de paylaşımlar yapılabiliyor. Bu da çok riskli. Farkında olmadan hesaplarımızı kötü niyetli kişilerin eline veriyoruz 'buyurun yapın' diye. Bu nasıl gelişiyor Özellikle sosyal medyada 'takibe takip' diye bir kavram vardır. Beni takip edeni, ben de takip ederim. Dönem dönem kontrol ederim, beni takip etmiyorsa, benden takipten çıkarım. Bunun için kullanılan uygulamalar var. Bu uygulamaların çok büyük bir kısmı, tamama yakını hesapları çalma üzerine hareket edebilen siteler. Hesabınıza ya çok fazla hak talep ediyor, sizin adınıza paylaşım, beğeniler yapıyor, insanları takip ediyor ya da sizin kullanıcı adı ve parolanızı çalarak sizin yerinize sanki siz paylaşıyormuşsunuz gibi ciddi terör örgütünün menfaatine paylaşımlarda bulunuyor.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI HESABIN ELE GEÇİRİLDİĞİNİ NASIL ANLIYOR

Pek çok uygulama nedeniyle hesapların ele geçirildiğini ifade eden Osman Demircan, kullanıcılar için risk oluşturan hususları da şöyle anlattı Birden tanımadığınız insanları takip etmeye başlıyorsanız, daha önce hiç görmediğiniz fotoğraf ve yazıları beğenmeye, paylaşmaya başlıyorsanız hesabınız ele geçirilmiş demektir. Burada ilk kontrol edilmesi gereken şey hangi uygulamalara izin verildiğidir. Oradaki izinlerin tamamen kaldırılması lazım. Onun dışında şifrenin değiştirilmesi çok önemli. Hangi bölgelerden sosyal medya hesabı açılmış, bunların da kontrol edilebileceği alanlar var. Kendi kontrolleriniz dışında bir bağlantı varsa onları kendinizin yapmadığını mutlaka rapor etmeniz gerekiyor. Bu en önemli kriterlerden bir tanesi. Konuyla alakalı oltalama saldırısı da mevcut. Size bir mail geliyor, mailin içeriği güncel konuyla alakalı. Mesela 'mavi tike sahip olmak için aşağıdaki linke tıklayın, kullanıcı adı ve parolanızı girin ve mavi tike sahip olun' şeklinde. Çok basit bir Türkçe ile yazılmış oltalama saldırı da mevcut. Bunlara kesinlikle kanmamak gerekiyor. Siz oraya kullanıcı adı ve parolanızı girdiğiniz anda hesabınız kötü niyetli kişilerin eline geçmiş oluyor.

MUTLAKA ARAŞTIRMAMIZ, İNCELEMEMİZ GEREKİYOR

Sosyal medyada kara propaganda yapan terör örgütü YPGPKK yandaşları tarafından gerçeği yansıtmayan pek çok görsel paylaşılırken, Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan bu paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, araştırma ve incelemenin yapılması gerektiğini söyledi. Demircan, Mutlaka araştırmamız, incelememiz gerekiyor. Bu çok önemli bir kriter. Birçok arama motoru fotoğrafları da arayabiliyor. Bugün operasyonla alakalı olduğu iddia edilen birçok fotoğraf, bu arama motorlarında aratıldığında aslında 10 yıl önce, 15 yıl önce Türkiye ile Türk milletiyle, Türk ordusuyla hiç alakası olmayan fotoğraflar olduğu çok net şekilde görüldü. Burada iyiyi, kötüden ayırmanın en temel yolu araştırmak. Paylaşılan bir fotoğraf ise fotoğraf arama motorlarının fotoğraf ara kısmından son kullanıcı tarafından basit bir şekilde aratılarak 'bu fotoğrafın aslı ne zaman çekildi', 'o fotoğraf ilk ne zaman paylaşıldı' çok kolay şekilde bulunabilir. Sosyal medya ve internette çok kolay bir şekilde çözülebilir.

UYGULAMALARI KULLANAN DA VAR KULLANMAYAN DA

Sosyal medya kullanıcısı Cansın Özkan da takipçi uygulamalarını kullandığını belirterek bu durumdan bir endişe duymadığını İnstagram hesabımı iki güvenlikli şekilde kullanıyorum. Telefonuma kod geliyor. Ben kodu vermeden o kişi hesabıma giremez. Bir sıkıntı duymuyorum sözleriyle ifade etti.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı Abdulkadir Yaktı, Güvenli bulmadığım için kullanmıyorum. Takipçi, sizi kim engelledi uygulamaları için karşıma reklamlar çıkıyor ama ben kullanmıyorum diye konuştu. Uzmanların uyarıları ve bazı kullanıcıların hesaplarının ele geçirilmesinin ardından sosyal medya kullanıcısı Arda Sezer Özen, Seni takip edenleri ve takipten çıkaranları görebiliyorsun. Böyle bir uygulama kullanıyorum. Hiç endişe etmemiştim ama böyle bir şey varsa bundan sonra kullanmam dedi.

Bir dönem bu tür uygulamaları kullandığını söyleyen Onur Taylan ise Kaç takipçimiz olduğunu, kimlerin takipten çıktığını gösteren uygulamalar var. Oraya kullanıcı adı ve şifremizi yazıyoruz. 'Endişem yok bana bir şey olmaz' diyordum ama her an, her şey olabilir. Zaten telefonumdan kaldırmıştım. Ben kullanmıyorum artık. Açıkçası bir ara endişe içindeydim diye konuştu.