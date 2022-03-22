SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA VURGUN YAPTIKLARI 1,5 MİLYON LİRAYI, EĞLENCE MEKANLARINDA HARCAMIŞLAR - Son Dakika
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SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA VURGUN YAPTIKLARI 1,5 MİLYON LİRAYI, EĞLENCE MEKANLARINDA HARCAMIŞLAR

22.03.2022 15:48

KONYA'da, sosyal medyadan, hızlı ve kolay yoldan para kazanma ve kredi çekme vaadiyle 51 kişiyi 1,5 milyon lira dolandıran 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

KONYA'da, sosyal medyadan, hızlı ve kolay yoldan para kazanma ve kredi çekme vaadiyle 51 kişiyi 1,5 milyon lira dolandıran 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin elde ettikleri parayı eğlence mekanlarında harcadıkları, kumar oynayıp, uyuşturucu satın aldıkları belirlendi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, son günlerde sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında dolandırıcılık şebekesinin, internetten sosyal medya aracılığıyla, bahis kuponları düzenleyip, sözde para çıkan kuponu almak için yasal vergisini ödemesi gerektiğini söyleyip çok kişiyi dolandırdıkları belirlendi.

KREDİ TUZAĞI

Araştırmasını derinleştiren polis, suç örgütü üyelerinin, bankalardan yasal yöntemle kredi çekmek için şartları yerine getiremeyen kişileri, yine sosyal medya aracılığıyla 'kredi bulurum' linki ve reklamı paylaşıp ağlarına düşürdüğünü saptadı. Şüphelilerin, kredi çekmek için 'linke' tıklayan kişilerle temasa geçip, kişisel bilgilerini aldıktan sonra, 'Krediniz onaylandı, ancak masraf ve bloke kaldırma ücreti ödemeniz gerekiyor' diyerek tuzağa düşürüp dolandırdıklarını belirledi.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİ

Polis, örgüt üyelerinin üçüncü dolandırıcılık yöntemi olarak da yine sosyal medya aracılığıyla, birikimlerinin iki, üç katı fazla kazanç elde edecekleri iddiasıyla tuzağa düşürüldüğünü saptadı. Verilen linklerle belirtilen hesaplara ödeme yapan kişiler bir daha paralarını geri alamadılar.

Polis, örgüt üyelerinin bu 3 dolandırıcılık yöntemiyle 51 kişiden yaklaşık 1,5 milyon lira vurgun yaptığını saptadı. Polis, Konya, Antalya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzelendi. Aralarında kadınların da bulunduğu N.V.B., U.G., O.K., F.K., C.E., O.B., S.D., U.F.C., S.D., E.B.Y., Y.K., M.M.Ş., B.T., H.K., Y.A.A., M. D. A., R. A. ve Ç.S. olmak üzere toplam 18 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda masa, dizüstü ve tablet bilgisayar, flash bellek, sim kart, banka kartı, cep telefonu, banka dekontu olmak üzere çok sayıda dijital materyal ile bir miktar uyuşturucu, 1 ruhsatsız silah, 6 fişek ve dolandırıcılıkta kazanıldığı düşünülen 32 bin 805 TL ele geçirildi. Şüphelilerin dolandırdıkları paraları eğlence mekanlarında harcadıkları, kumar oynayıp, uyuşturucu satın aldıkları ve bu süreçte lüks hayat yaşadıkları ortaya çıktı.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 18 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. 5'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA VURGUN YAPTIKLARI 1,5 MİLYON LİRAYI, EĞLENCE MEKANLARINDA HARCAMIŞLAR
SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA VURGUN YAPTIKLARI 1,5 MİLYON LİRAYI, EĞLENCE MEKANLARINDA HARCAMIŞLAR
SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA VURGUN YAPTIKLARI 1,5 MİLYON LİRAYI, EĞLENCE MEKANLARINDA HARCAMIŞLAR

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Münir Karaloğlu, Konya, Kredi, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA VURGUN YAPTIKLARI 1,5 MİLYON LİRAYI, EĞLENCE MEKANLARINDA HARCAMIŞLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA VURGUN YAPTIKLARI 1,5 MİLYON LİRAYI, EĞLENCE MEKANLARINDA HARCAMIŞLAR - Son Dakika
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