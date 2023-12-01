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Sosyal medya için görüntü çekmek isteyen gençler polisleri alarma geçirdi - Son Dakika

Sosyal medya için görüntü çekmek isteyen gençler polisleri alarma geçirdi

Erzurum'da gençlerin oyuncak silahla sosyal medya için görüntü çekmesi polisi alarma geçirdi. Polis, yapılan ihbar üzerine harekete geçerek şüpheli otomobili buldu. Araçta yapılan aramada silahın oyuncak olduğu belirlendi ve 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay sonrasında kısa süreli panik yaşandı.

Sosyal medya için görüntü çekmek isteyen gençler polisleri alarma geçirdi
01.12.2023 - 17:44,
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Sosyal medya için görüntü çekmek isteyen gençler polisleri alarma geçirdi

ERZURUM - Erzurum'da gençlerin oyuncak silahla sosyal medya için görüntü çekmesi polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Çat karayolunda 3 genç sosyal medya hesaplarında paylaşmak üzere oyuncak silahla görüntü çekerken polise yapılan ihbarın ardından hareketli dakikalar yaşandı. Bölgede silahlı saldırı alarmı veren polis bölgede bulunan ekipleri olay yerine sevk etti. Şüpheli otomobili takibe alan polis ekipleri söz konusu otomobili Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde 230'ncu sokakta buldu. Araçta yapılan aramada silahın oyuncak olduğu belirlenirken sosyal medya için görüntü çektiklerini ifade eden 3 şahıs polis tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Akşam saatlerinde yaşanan olayda polis il genelinde alarma geçerken kısa süreli panik yaşandı.

Kaynak: İHA

Erzurum, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya için görüntü çekmek isteyen gençler polisleri alarma geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya için görüntü çekmek isteyen gençler polisleri alarma geçirdi - Son Dakika
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