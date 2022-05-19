SOSYAL MEDYA İÇİN VİDEO ÇEKERKEN SULAMA KANALA DÜŞEREK BOĞULDU - Son Dakika
Üye Girişi

SOSYAL MEDYA İÇİN VİDEO ÇEKERKEN SULAMA KANALA DÜŞEREK BOĞULDU

19.05.2022 22:23

ŞANLIURFA'da, sosyal medya için cep telefonu ile video çekmek isteyen İshak Aşkan (19), dengesini kaybederek düştüğü sulama kanalında boğuldu.

ŞANLIURFA'da, sosyal medya için cep telefonu ile video çekmek isteyen İshak Aşkan (19), dengesini kaybederek düştüğü sulama kanalında boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesinden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, İshak Aşkan, kız arkadaşıyla birlikte sosyal medya hesabında kullanmak için video çekmek istedi. Aşkan, köprüde çekim yapığı sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. İshak Aşkan, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Gözlerinin önünde Aşkan'ın kanala düşmesine şahit olan kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler, kanalda yaptıkları aramada İshak Aşkan'ın düştüğü yerden 500 metre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Ekipler, tarafından kanaldan çıkarılan Aşkan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYA İÇİN VİDEO ÇEKERKEN SULAMA KANALA DÜŞEREK BOĞULDU
SOSYAL MEDYA İÇİN VİDEO ÇEKERKEN SULAMA KANALA DÜŞEREK BOĞULDU
SOSYAL MEDYA İÇİN VİDEO ÇEKERKEN SULAMA KANALA DÜŞEREK BOĞULDU
SOSYAL MEDYA İÇİN VİDEO ÇEKERKEN SULAMA KANALA DÜŞEREK BOĞULDU

YORUMLAR
500
Sosyal medya için video çekerken sulama kanala düşerek boğuldu Sosyal medya için video çekerken sulama kanala düşerek boğuldu Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
Kaynak: DHA

Karşıyaka, Medya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYA İÇİN VİDEO ÇEKERKEN SULAMA KANALA DÜŞEREK BOĞULDU - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini okudu
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 22:39:34. #1.11#
SON DAKİKA: SOSYAL MEDYA İÇİN VİDEO ÇEKERKEN SULAMA KANALA DÜŞEREK BOĞULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement