Sosyal Medya için yeni yol haritası - Son Dakika

Sosyal medyaya RTÜK düzenlemesi geliyor. AK Parti, dezenformasyona karşı harekete geçiyor. Sahte hesaplar ve sosyal medya ajanslarının yaydığı yalan bilgiler artık cezasız kalmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kurmayları ile yaptığı toplantıda, sosyal medya platformlarındaki sahte hesaplar ve sosyal medya ajansları aracılığıyla aslı astarı olmayan bilgilerin hızla yayıldığı, kısa süre içinde bu mecralarda oluşan algının, olgunun önüne geçtiğine dikkat çekildi.

Avrupa Birliği ve dünyadaki diğer uygulamaların inceleneceği ve buna göre bir yasal düzenleme yapılacağı öngörülüyor.