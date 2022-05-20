SOSYAL MEDYA KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ; 'POPPY' ZONGULDAK'TAN LONDRA'YA GİTTİ - Son Dakika
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SOSYAL MEDYA KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ; 'POPPY' ZONGULDAK'TAN LONDRA'YA GİTTİ

20.05.2022 09:49

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ayağının kırılması nedeniyle barınağa alınan sokak köpeğin tedavisini sağlayan tarih öğretmeni Doğan Yıldız (24), köpeğin barınağa dönmemesi için sosyal medyadan sahiplendirme ilanı paylaştı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ayağının kırılması nedeniyle barınağa alınan sokak köpeğin tedavisini sağlayan tarih öğretmeni Doğan Yıldız (24), köpeğin barınağa dönmemesi için sosyal medyadan sahiplendirme ilanı paylaştı. Londra'da yaşayan Kirsty Lucas ilanı görerek köpeği sahiplendi. Poppy'i, Zonguldak'tan Londra'ya getirmek için yaklaşık 2 bin sterlin harcadığını söyleyen Lucas, 'Sahiplenilmese yaşama şansı olmayacak bir köpeği kurtarmak istedim dedi.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde geçen yıl ağustos ayında ayağı kırılan sokak köpeği, Çatalağzı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Köpek daha sonra özel bir klinikte tedavi edildi. Barınakta gönüllü çalışan tarih öğretmeni Doğan Yıldız, tekrar barınağa getirmek istemediği köpek için sosyal medyada sahiplendirme ilanı paylaştı. Paylaşım, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Kirsty Lucas tarafından görülünce köpeğin kaderi değişti. Geçen yıl aralık ayında Londra'ya gönderilen köpeğin gerekli işlemleri ve taşıma maliyeti yaklaşık 2 bin sterlini buldu. Aynı zamanda Leishmania hastası da olan Poppy'nin barınakta hayatta kalamayacağını düşünerek özel klinikte tedavi ettiren ve kalıcı yuva arayışına giren Yıldız, 'Ayağı kırıktı, uyuzdu ve insanlardan şiddet gördüğü için bayağı korkuyordu. Zaten güçsüz olduğu için diğer büyük köpekler tarafından şiddet görüyordu. Köpekleri ayrı ayrı koyacağımız kulübeler, kafesler yok. Orta alanda olduğu için diğer köpekler tarafından ısırılmıştı. Durumuna üzüldük ve özel bir kliniğe aldık. Yuva arayışına girdik. Buradan Londra'ya sahiplendirdik diye konuştu.

'SAHİPLENEREK ONLARA YAŞAMA ŞANSI TANINABİLİR?

Barınakta 3 yıldır gönüllü çalıştığını belirten Yıldız, Barınaklardan yavru veya yetişkin köpekleri sahiplenerek onlara yaşama şansı tanınabilir. Buradaki hayvanların yaşama şansı olmuyor. Barınaklarda köpeklerin yaşama süresi 1 veya 1,5 yıl. Hastalıklar veya diğer şeylerle beraber enfeksiyon kaparak ne yazık ki ölüyorlar. Onlara yaşama hakkı tanımak istiyorsak, parayla satın almak yerine sahiplenmek daha doğru olur? ifadelerini kullandı.

'O, PAHALI BİR SOKAK KÖPEĞİ'

DHA muhabirinin görüştüğü Lucas, Londra'da tatile giden insanların köpekleri için pansiyon hizmeti verdiğini belirterek, şöyle konuştu Poppy'i sahiplenmeyi fotoğrafını gördüğümde karar verdim. Barınakta kalan köpeklerin hepsi sahiplenilse müthiş olur. Ne yazık ki çoğu insan maliyetinden dolayı bunu yapamıyor. Poppy'in, Türkiye'den bana gelmesi neredeyse 2 bin pound tuttu. Leishmania hastası olduğu için de ömrü boyunca ilaçla yaşayacak. O, pahalı bir sokak köpeği. Burada diğer köpeklerin arkadaşlığından memnun. Güneş varken arabaların altında uyumayı çok seviyor, çok mutlu. Sahiplenilmese yaşama şansı olmayacak bir köpeği kurtarmak istedim. Biz Birleşik Krallık'ta köpekleri çok seviyoruz. Keşke köpek sahiplenmek bu kadar zor ve pahalı olmasaydı. Birleşik Krallık'ta farkındalık yaratıp daha fazla köpeği barınaktan kurtarmak istiyorum.?

SOSYAL MEDYA KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ; 'POPPY' ZONGULDAK'TAN LONDRA'YA GİTTİ
SOSYAL MEDYA KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ; 'POPPY' ZONGULDAK'TAN LONDRA'YA GİTTİ
SOSYAL MEDYA KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ; 'POPPY' ZONGULDAK'TAN LONDRA'YA GİTTİ
SOSYAL MEDYA KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ; 'POPPY' ZONGULDAK'TAN LONDRA'YA GİTTİ
SOSYAL MEDYA KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ; 'POPPY' ZONGULDAK'TAN LONDRA'YA GİTTİ
SOSYAL MEDYA KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ; 'POPPY' ZONGULDAK'TAN LONDRA'YA GİTTİ
SOSYAL MEDYA KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ; 'POPPY' ZONGULDAK'TAN LONDRA'YA GİTTİ
SOSYAL MEDYA KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ; 'POPPY' ZONGULDAK'TAN LONDRA'YA GİTTİ
SOSYAL MEDYA KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ; 'POPPY' ZONGULDAK'TAN LONDRA'YA GİTTİ
SOSYAL MEDYA KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ; 'POPPY' ZONGULDAK'TAN LONDRA'YA GİTTİ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SOSYAL MEDYA KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ; 'POPPY' ZONGULDAK'TAN LONDRA'YA GİTTİ - Son Dakika
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