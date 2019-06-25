Sosyal medya Kazım Koyuncu'yu unutmadı!
39 dakika önce
Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında anılıyor. Kazım Koyuncu'nun kendisi gibi müzisyen kardeşi Niyazi Koyuncu, bu vesileyle büyük hayalinin abisi için Harbiye Açıkhava'da hologram bir konser vermek olduğunu söyledi.
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Türkiye'de kanser hastalığında büyük bir artış yaşanmasına neden oldu. Kansere yeni düşen değerlerimizden biri de 25 Haziran 2005'te kaybettiğimiz ' Karadeniz'in asi çocuğu Kazım Koyuncu'ydu.Toplumun her kesiminden insanın kalbinde yer edinen Kazım Koyuncu'dan bayrağı devralan kardeşi Niyazi Koyuncu Plak Ve Ben dergisine samimi açıklamalarda bulundu. Kazım Koyuncu'nun müzisyen kardeşi Niyazi Koyuncu
FİLM TEKLİFİ GELDİ
Kazım Koyuncu'nun sadece Karadeniz'de değil müzikte çığır açtığını belirten Niyazi Koyuncu, en büyük hayalinin 33 yaşında ölen abisi Kazım Koyuncu'nun
Harbiye Açıkhava'da hologram konserini yaparak sevenleriyle buluşturmak olduğunu söyledi. Koyuncu, "Harbiye'de 13-14 şarkılık bir Kazım Koyuncu projesi. Sponsorsuz olarak gerçekleştirmek istiyorum. Çok araştırdım 800-900 bin civarında. Bir marka ile değil belki üniversitelerle çalışabilirim" dedi
Ayrıca bir film teklifi geldiğini belirten ünlü sanatçı, "Müslüm filminden sonra insanların kafasında böyle fikirler oluştu galiba. Aile olarak iyi düşünmek istiyoruz" diye konuştu.
ACISI HALA ÇOK TAZE, HALA ÇOK YENİ
Abisinin vefatının üstünden 14 yıl geçtiğini ifade eden Koyuncu, "Ama acısı dün gibi geliyor. Hala çok taze, hala çok yeni" diyerek duygularını paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:31 Kaynak: Bültenler
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