Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi - Son Dakika Magazin

Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi

13 dakika önce

Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars, lenfoma tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise Batum'da çocuğunu kaybeden anne ve babanın yaşadığı tarifsiz acıyı anlatmak adına yapılan Boşluk heykelini paylaşarak Şallı'ya başsağlığı diledi.

Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi, System.String[]

Eski manken Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dün son yolculuğuna uğurlanan Pars'ın ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı Batum'daki Boşluk Heykeli'ni paylaşarak Şallı'ya destek oldu.

9 YAŞINDAKİ OĞLUNU SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Şallı'nın Harun Tan'dan olan küçük oğlu Pars, dün öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi. Şallı, oğlunun mezar taşına kalpler çizdirerek, "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı. Acılı baba Harun Tan ve acılı anne Ebru Şallı cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Sosyal medya kullanıcıları Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi

"EBRU ŞALLI VE İÇİMİZDEKİ BOŞLUK"

Ebru Şallı'nın yaşadığı tarifsiz acının ardından Twitter'da paylaşılan fotoğraf, yaşanan acıyı gözler önüne serdi. Can Dündar başta olmak üzere binlerce sosyal medya kullanıcısı Gürcistan Batum'da bulunan David Khmaladze'in Boşluk Heykeli'ni paylaştı. Bu eser bir anne ve babanın evladını kaybettikten sonra ne hissettiğini tarif edebilmek için yapılmıştı. Heykeli paylaşan Twitter kullanıcıları, "Ebru Şallı ve içimizdeki boşluk", "Rabbim sabırlar versin" ve "Pars için çok üzgünüm" paylaşımları yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi
Sosyal medya kullanıcıları Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi

Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu

Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı

Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı

Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı

Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ebru Şallı, Batum, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 09:01 

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