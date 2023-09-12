"Türkiye'de başıboş köpek değil çocuk sorunu var" dediği için gözaltına alınan YouTuber, serbest kaldı

" Türkiye'de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var, ya siz çırpacaksınız çocuklarınızı ya da biz çırpacağız" cümleleriyle video çekip bu videoyu da sosyal medya hesaplarından paylaşan Tyche Kairos gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kairos, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ÇOCUKLARINIZI YA SİZ ÇIRPACAKSINIZ YA DA BİZ"

Tyche Kairos isimli bir YouTuber, yayınladığı videoda "Türkiye'de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var. Hakkını yedirmeyeceğim hayvanların, ölün geberin. Böyle bir şey gördüğünüzde çocukları dövmekten çekinmeyin açık açık söylüyorum. O yüzden ya siz çırpacaksınız çocuklarınızı ya da biz çırpacağız. Senin çocuğun diye hiçbir söz ettirmezsen ölüsünü bulursun köşe başında bir yerde" ifadelerini kullandı. Videoya kısa sürede çok sayıda tepki gelirken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

KALDIĞI ADRESE BASKIN YAPILDI

Ekipler, Tyche Kairos isimli kadının Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan arandığını tespit edince, şüphelinin kaldığı adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan Kairos, Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit suçundan yürütülen soruşturma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Kairos, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.