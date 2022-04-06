Sosyal medya kullanımı her yıl artacak - Son Dakika
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Sosyal medya kullanımı her yıl artacak

06.04.2022 10:47
Sosyal medya kullanımı her yıl artacak

Araştırmaya göre, her gün biraz daha artan sosyal medya kullanımının 2026 yılına gelince çok daha yükseleceği kaydedildi.

Araştırmaya göre, her gün biraz daha artan sosyal medya kullanımının 2026 yılına gelince çok daha yükseleceği kaydedildi. Türkiye'de öngörülen artışın 10 milyonun üzerinde olması bekleniyor.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki sosyal medya kullanıcı sayısının her yıl artmaya devam edeceği saptandı. Böylelikle şu an zirvede yer alan Çin'de yaklaşık 1 milyar olan sosyal medya kullanımının 2026 yılına gelindiğinde 1 milyar 279 milyona yükseleceği saptandı. İkinci sırada 639 milyon 470 bin ile yer alan Hindistan'ın ise en büyük sosyal medya pazarı olduğu kaydedilirken, 2026 yılına geldiğimizde en büyük patlamanın orada olacağı saptandı. Ulaşacağı kullanıcı sayısı ise 1 milyar 114 milyon olarak öngörüldü. Geçen yıl ABD'de kullanıcı sayısı ise 295 milyon olurken 323 milyona yükseleceği gözlendi. Türkiye'de ise 64 milyon sosyal ağ kullanıcısı var iken 2026 yılına geldiğinde bu rakamın 10 milyondan fazla artacağı açıklandı.

4 MİLYONDAN FAZLA İÇERİK

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in yazılı ve online arşivinden derlediği bilgilere göre, 2021 yılının başından bugüne sosyal medya ile alakalı 4 milyondan fazla haber çıktığı tespit edildi. Sadece yazılı basında görülen haber adedi 237 binden fazla olurken, Türkiye'de sosyal medyanın gündem belirleme konusunda önemi altı çizilen detaylar arasında yer buldu.

(İHA)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ajans, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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